CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



"Vefatını yola çıkarken derin bir üzüntüyle öğrendiğimiz Alev Alatlı Hocamız Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli yazarlarından Alev Alatlı, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir.

Bir yanını Marmara Denizi'ne veren, sırtını Uludağ'a yaslayan, ayaklarını bereketli ovalara uzatan Bursa, kuruluşun şehridir. Bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri, bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgâhı olarak kabul ediyoruz. Sanayinin, ticaretin lokomotif şehri Bursa'nın çalışkanlığını ülkemize ve milletimize anlatmaya gerek bile yoktur. Biz de son 21 yıldır Bursa'yı hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık ve bu yolda yürüyoruz. Elbette hala eksiklerimiz var. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerimizin asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. İnşallah Bursamıza bir kez daha geldiğimizde bu çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Bursa altyapı ve üstyapısıyla Bursa, Türkiye Yüzyılı şehirlerimizin en başlarında yer alıyor.

Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları, hiçbir projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. Her ki bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia esiyorsa buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla yaptıkları cinlikleri de asla tasvip ediyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gerekli cevabı vereceğinden şüphemiz yok. CHP'de herkes bir köşe kapma peşinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerin durumu umurlarında değil. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu şekilde hoyratça davrananların şehirlerimize şefkat göstermesi mümkün mü?

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz sorumluluğumuzun sadece bugüne değil, asıl yeni nesillere olduğunun bilinciyle adımlarımızı atıyoruz. İnsanlarımızın her adımında hep yanında olacak isimlerle şehirlerimizin hizmetine talibiz. Belediye Başkanlarımızın gözü hep sizin, bizim gözümüz de hep onların üzerinde olacak."

CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil

AK Parti belediyeciliği, eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş müktesebata sahiptir. Her kim daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan