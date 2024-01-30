CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesini açıklıyor: Halka hizmet getirememenin bahanesi olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Sözlerimin özellikle şu çatı altında farklı bir geleceğe, farklı bir doğuma vesile olmasını Allah'tan diliyorum. AK Parti Genel Merkezimizin toplantısını gerçekleştirdiğimiz ek binasının hayırlı olmasını diliyorum. Her seçim yeni bir tarihin, yeni bir dönemin ve yeni bir sürecin başlangıç noktasıdır. Gerçekten her seçim yeni bir tarihin, yeni bir dönemin başlangıç noktasıdır. Seçim demokrasiyle yönetilen ülkelerde, halk adına ülkenin idaresinin sorumluluğu yöneten iktidarın en önemli meşruiyet kaynağıdır. Geçmişte ülkemizde açık oy, gizli sayım yönetimiyle demokrasiyle uyuşmayan seçimler elbette yapılmıştır. Bugün 28. Dönemiyle faaliyet gösteren TBMM'nin yeni dönemi çok partili hayata geçildikten sonra seçimlerle oluşmuştur. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiği 2018 yılında ve daha sonra yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ülkemizin önemli tarihi noktasında yerini almıştır. Çok partili hayata geçildikten sonra ilk defa 1950 yılında yapılan yerel seçimler bugüne kadar 14 defa tekrarlanmıştır. İnşallah bu yerel seçimleri de demokrasi şöleniyle gerçekleştireceğiz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her seçim yeni bir tarihin, yeni bir dönemin ve yeni bir sürecin başlangıç noktasıdır. pic.twitter.com/cD0f5V0PmC — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 30, 2024

"31 MART'TA BU İMTİHANDAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ"

Geride bıraktığımız 21 yıl boyunca vesayetin türlü baskılarına, terör örgütlerinin saldırılarına, emperyalistlerin nice sinse oyunlarına rağmen milletimizin iradesini yere düşürmedik, milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk. 31 Mart'ta bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Büyük hayallere kavuşmak için iyi hazırlıklar yapmak, azimle çok çalışmak gerekir. Biz ülkeye ve millete hizmet yolculuğunda 30 yıl önce başlamış bir hareketiz. Önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra da aynı hissiyatın vatan topraklarının her karışını eser ve hizmetle buluşturduk. 2023 hedeflerimizle ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizin geleceğini inşa ettik. Evlatlarımıza büyük ve güçlü Türkiye bırakma hedeflerine çelme takılmaması için kimseye malzeme vermemeliyiz. İçeride ve dışarda Türkiye'nin tökezlemesini, yeniden eskiye dönmesini isteyen bir güruh var. Her ne kadar oklar bizlere çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye ve milletimizdir. Bunun için sözümüzü rakiplerimize, yarıştığımız adaylara ve partilere değil doğrudan milletimize söylüyoruz. Bunun için vizyonumuzu tüm belediye ve şehirlerimizi kucaklayacak şekilde hazırlıyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz, her eve her iş yerine gireceğiz. pic.twitter.com/MSKsC3lyxK — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 30, 2024

SEÇİM GÜNÜ 'SANDIKLARA SAHİP ÇIKIN' ÇAĞRISI

Seçim günü olan 31 Mart'ta kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz, her eve iş yerine gireceğiz, kararsızları ikna edeceğiz, zaten gönlünde olduklarımızı unutmayacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Sizlerden seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da namusumuz olarak görerek sahiplenmenizi istiyorum."