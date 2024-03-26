CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gümbür gümbür pazar günü rekor için sandıklara yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aksaray mitinginde halka sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Aksaray gönlümüzün baş köşesinde yer alıyor. Bizim Aksaray'a olan sevdamız hiç bitmeyecektir.

* Aksaray, her zamanki gibi 31 Mart'ta rekoru da kıracak.

* Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok. Biz de, milletimize sözümüzü hep yerine getirdik, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

* Bizim yazgımız milletimizi sevmektir. Gümbür gümbür pazar günü rekor için sandıklara yürüyeceğiz.

* Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz.

* Büyümede, milli gelirde, ihracatta, savunma sanayiinde tarihin en iyi dönemini gördük.

* Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor.

* Çalışan ve emeklilerimizin alım gücündeki düşüşü telafi etmek için adımlar atıyoruz.

* Ülkemizi 3 kat büyüttük, 2 kat daha büyüteceğiz. En büyük 10 ekonomiden biri olacağız.

* Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz.

* Şu an katılım 35 bin. Aksaray'a da bu yakışır.

* Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler, muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor.