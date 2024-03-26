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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gümbür gümbür pazar günü rekor için sandıklara yürüyeceğiz

Aksaray mitinginde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bizim yazgımız milletimizi sevmektir. Gümbür gümbür pazar günü rekor için sandıklara yürüyeceğiz.' dedi.

26 Mart 2024 Salı 13:47 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aksaray mitinginde halka sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Aksaray gönlümüzün baş köşesinde yer alıyor. Bizim Aksaray'a olan sevdamız hiç bitmeyecektir.

* Aksaray, her zamanki gibi 31 Mart'ta rekoru da kıracak.

* Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok. Biz de, milletimize sözümüzü hep yerine getirdik, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

* Bizim yazgımız milletimizi sevmektir. Gümbür gümbür pazar günü rekor için sandıklara yürüyeceğiz.

* Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz.

* Büyümede, milli gelirde, ihracatta, savunma sanayiinde tarihin en iyi dönemini gördük.

* Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor.

* Çalışan ve emeklilerimizin alım gücündeki düşüşü telafi etmek için adımlar atıyoruz.

* Ülkemizi 3 kat büyüttük, 2 kat daha büyüteceğiz. En büyük 10 ekonomiden biri olacağız.

* Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz.

* Şu an katılım 35 bin. Aksaray'a da bu yakışır.

* Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler, muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor.

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