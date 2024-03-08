CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
* Sayın Zelenskiy ile Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
* Ukrayna-Rusya savaşı müzakere ile sona ermeli.
* Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.* Savaşa rağmen ikili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz.
* 10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldık.
* Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz.
* İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.