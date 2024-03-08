CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



* Sayın Zelenski'yi misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Zelenski'ye tespitlerimizi bir dost olarak tüm samimiyetimle ifade ettim. Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi vurguladım.

* Ukrayna'nın bütünlüğünü destekliyoruz. Savaşın bölgesel ve küresel yansımaları artıyor.

* Sayın Zelenskiy ile Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

* Ukrayna-Rusya savaşı müzakere ile sona ermeli.

* Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.

* Savaşa rağmen ikili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz.

* 10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldık.

* Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz.

* İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.