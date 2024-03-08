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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.' dedi.

8 Mart 2024 Cuma 21:31 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Sayın Zelenski'yi misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Zelenski'ye tespitlerimizi bir dost olarak tüm samimiyetimle ifade ettim. Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi vurguladım.

* Ukrayna'nın bütünlüğünü destekliyoruz. Savaşın bölgesel ve küresel yansımaları artıyor.

* Sayın Zelenskiy ile Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

* Ukrayna-Rusya savaşı müzakere ile sona ermeli.

* Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.

* Savaşa rağmen ikili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz.

* 10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldık.

* Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz.

* İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Zelenski
  • ukrayna

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