CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, Gazze'de üç maymunu oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Filistin'in Geleceği Konferansı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Bugün kalbi Kudüs için atan, Filistin davasına sahip çıkan, Kudüs kırmızıçizgimizdir diyen dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi tüm kardeşlerimi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

* Filistin meselesinin konuşulmasını, özellikle içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde tüm yönleriyle ele alınmasını çok önemli buluyoruz.

* Kudüs ilk kıblemiz, kırmızı çizgimizdir.

* Gazze'den sonra şimdi de Lübnan'a uzanan İsrail'in soykırım politikası insanlığın Siyonizmin gerçek yüzüyle tanışmasına da vesile oldu.

* Meşhur medya organlarının söz konusu Filistin olunca, masum çocukların hakları olunca nasıl üç maymunu oynadıklarını sizlerle birlikte şahitlik ettik.

* Batı'nın yıllardır savunageldiği demokrasi, hukuk, basın hürriyeti gibi değerlerin tamamı bir çırpıda rafa kaldırıldı.

* Canlı yayında gazeteciler kurşunlandı. Hastaneler, camiler, okullar, kiliseler vuruldu. 2 milyon insana her türlü zulmü reva gördüler.

* BM Güvenlik Konseyi dâhil, uluslararası örgütlerin İsrail'in şımarıklıkları karşısında nasıl büyük bir acze düştüklerini yine hep beraber yüzümüz kızararak takip ettik.

* Her ne kadar dünya İsrail vahşetine 7 Ekim'den sonra gözlerini açmış olsa da Filistin halkı bu zulmü on yıllardır yaşıyor. İsrail'in işgal, yıkım ve infaz politikası tam 76 yıldır aralıksız devam ediyor.

* Nekbe'den bu yana işgalini sürekli genişleten İsrail, şu anda Filistin topraklarının %85'ine el koymuş durumdadır. Yani işgal etmiş durumdadır.

* Dini fanatizmle hareket eden illegal yerleşimcilerin sayısı ve gasp ettikleri Filistin toprakları her yıl katlanarak büyüyor.

* Giderek şımaran İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz.