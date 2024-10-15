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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, Gazze'de üç maymunu oynadı

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Filistin'in Geleceği Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İnsan hakları örgütlerinin, küresel medya organlarının, konu Gazze'de öldürülen masum çocukların hakları olunca nasıl üç maymunu oynadığına şahitlik ettik. Batı'nın yıllardır savunageldiği demokrasi, hukuk, basın hürriyeti gibi değerlerin tamamı bir çırpıda rafa kaldırıldı.' dedi.

15 Ekim 2024 Salı 14:29 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Filistin'in Geleceği Konferansı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Bugün kalbi Kudüs için atan, Filistin davasına sahip çıkan, Kudüs kırmızıçizgimizdir diyen dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi tüm kardeşlerimi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

* Filistin meselesinin konuşulmasını, özellikle içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde tüm yönleriyle ele alınmasını çok önemli buluyoruz.

* Kudüs ilk kıblemiz, kırmızı çizgimizdir.

* Gazze'den sonra şimdi de Lübnan'a uzanan İsrail'in soykırım politikası insanlığın Siyonizmin gerçek yüzüyle tanışmasına da vesile oldu.

* Meşhur medya organlarının söz konusu Filistin olunca, masum çocukların hakları olunca nasıl üç maymunu oynadıklarını sizlerle birlikte şahitlik ettik.

* Batı'nın yıllardır savunageldiği demokrasi, hukuk, basın hürriyeti gibi değerlerin tamamı bir çırpıda rafa kaldırıldı.

* Canlı yayında gazeteciler kurşunlandı. Hastaneler, camiler, okullar, kiliseler vuruldu. 2 milyon insana her türlü zulmü reva gördüler.

* BM Güvenlik Konseyi dâhil, uluslararası örgütlerin İsrail'in şımarıklıkları karşısında nasıl büyük bir acze düştüklerini yine hep beraber yüzümüz kızararak takip ettik.

* Her ne kadar dünya İsrail vahşetine 7 Ekim'den sonra gözlerini açmış olsa da Filistin halkı bu zulmü on yıllardır yaşıyor. İsrail'in işgal, yıkım ve infaz politikası tam 76 yıldır aralıksız devam ediyor.

* Nekbe'den bu yana işgalini sürekli genişleten İsrail, şu anda Filistin topraklarının %85'ine el koymuş durumdadır. Yani işgal etmiş durumdadır.

* Dini fanatizmle hareket eden illegal yerleşimcilerin sayısı ve gasp ettikleri Filistin toprakları her yıl katlanarak büyüyor.

* Giderek şımaran İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz.

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