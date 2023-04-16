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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendileri de yalan olduğunu bal gibi biliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7'li koalisyon hakkında, 'Kendilerinin de yalan olduğunu bal gibi bildiği vaatlerle insanımıza hayal satmaya çalışıyorlar. Göreve gelirlerse her şeyi bedava vereceklermiş. Madem bedava vereceksiniz, neden belediyelerinizde bedava hizmet yapmadınız.' dedi.

16 Nisan 2023 Pazar 19:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendileri de yalan olduğunu bal gibi biliyor!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizdeki kimi çevreler iyi bir imtihan veremedi. Üzülerek ifade etmek isterim ki birileri daha ilk günden itibaren yardımcı olmak yerine depremi ve acılarımızı istismar etmenin peşine düştü

Kendilerinin de yalan olduğunu bal gibi bildiği vaatlerle insanımıza hayal satmaya çalışıyorlar. Göreve gelirlerse her şeyi bedava vereceklermiş. Madem bedava vereceksiniz, neden belediyelerinizde bedava hizmet yapmadınız

Kimin sadece laf kalabalığı yapıp, kimin de iş yaptığını depremzede vatandaşlarımız görüyor. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk. Milletimizin derdiyle dertlendik, sevinciyle sevindik

Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan biz başımızı yastığa huzurla koyamayız

Bay Bay Kemal ne diyor? İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş. Nerede bu para? Ya sana kim güvenir de bu kadar parayı verir? Açık açık da söylüyor demek ki bunlar tefeciliğe soyundu

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