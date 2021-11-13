CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimiz ile konuşuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuşuyor
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
Biga'nın tarihimizle birlikte, gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Hele siyasi hayatımda Biga bir başkadır
Bugün burada yapacağımız açılışlar ile Çanakkale'nin aydınlık geleceğine adım atacağız
Eşek ölür kalır semeri. insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimiz ile konuşuyoruz
Şehre daha kaliteli hizmet vermek için alt yapı çalışmalarını hızlandırdık. Açılışlarını buradan yapıyoruz
Üzerimize gelen hayasız akın durmadı, durmayacak gibi görünüyor