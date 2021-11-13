CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimiz ile konuşuyoruz

13 Kasım 2021 Cumartesi 17:01 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 17:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuşuyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;



Biga'nın tarihimizle birlikte, gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Hele siyasi hayatımda Biga bir başkadır

Bugün burada yapacağımız açılışlar ile Çanakkale'nin aydınlık geleceğine adım atacağız

Eşek ölür kalır semeri. insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimiz ile konuşuyoruz

Şehre daha kaliteli hizmet vermek için alt yapı çalışmalarını hızlandırdık. Açılışlarını buradan yapıyoruz

Üzerimize gelen hayasız akın durmadı, durmayacak gibi görünüyor