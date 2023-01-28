Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizans tipi taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu sevgi olmazsa, Denizli'deki bu buluşmalar olur muydu? Denizli teşkilatımızın kıymetli mensupları, istikbalimizin teminatı bu gençlik, 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak. Vefanın şehri Denizli'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bir siyasetçi için 7'den 70'e milletinin teveccühüne mazhar olmak, açık söylüyorum dünyadaki en büyük şeref payesidir

Birileri (muhalefet) kaptansız metro için 'şimdi bu Paris'tekinden daha güzel) diyorlar. Haberleri yok, yıllar yılı biz nice vatmansız, kaptansız metroları yollara koyduk

Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin sadece belli bir kesiminin değil, 85 milyonun tamamının ortak hayali ve 'Kızılelma'sı olarak görüyoruz

Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan bugün itibarıyla 130 milyar doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik

CHP ve ortakları olmadık bahanelerle bizi engellemeye çalışırken, hamdolsun biz yüzlerce başlıkta ülkemize eser kazandırdık, Türkiye'yi dünya ile yarışacak imkânlara kavuşturduk

Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır

Bu eserlerin inşasında emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum. Denizli'deki programımızın son durağı toplantımızın milletimiz, teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Farklı kademelerde görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı'nı 85 milyonun tamamının hayali, Kızılelma'sı olarak görüyoruz.

Türkiye Yüzyılı, barışın adaletin demokrasi ve kalkınmanın yüzyılıdır. Çekilen çilelerin boşa gitmediğini göreceğimiz bir asır olacaktır. Ekonomisi kriz girdabında sürüklenen ülkemizi her yıl yüzde 5 oranında büyüterek, bugünlere hazırladık. Yarım asır sonra IMF'ye olan 23,5 milyarlık borcumuzu kapatarak, ekonomik bağımsızlığımızı biz tescilledik. MB'nın döviz rezervlerini 130 milyar doların üzerine çıkararak, hazinemizi biz tahkim ettik.

Savunma sanayimizde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardık. İhracatımızı 254 milyar dolarak getirdik. Sayısını 57'ye çıkardığımız havalimanlarımız var. Tünellerimiz, köprülerimizle, 1 milyon 170 bin konutumuzla 81 vilayete kazandırdığımız millet bahçelerimizle tüm alanlarda projelerle 20 yılda Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun altyapısını adım adım oluşturduk.

CHP ve ortakları engellemeye çalışırken, Türkiye'yi dünya ile yarışacak imkanlara kavuşturduk. Eskiler ne derdi, 'Dut demeye dudak gerek', Türkiye her alanda kendine güveniyor. Bu iş ağzına geleni söylemekle olmuyor. Kendinizi bu davaya adayacaksınız, hazırlık yapacaksınız, desteği kazanacaksınız, gerektiğinde bedel ödeyip icraatları gerçekleştireceksiniz.

Yönümüzü doğruya doğru dönmeye devam edeceğiz. Türkiye, inşallah 14 Mayıs Pazar günü tarihinin kritik seçimlerinden birini yaşayacaktır. Kendi ülkelerindeki seçimlerle ilgilenmeyen uluslararası basın kuruluşları, Türkiye'yi takip ediyor.

Bunların niye saldırdıklarını elbette farkındayız. Basın kuruluşlarını ağlama duvarına çevirenleri de çok iyi biliyoruz. Aziz milletimiz de oynanan oyunu görüyor. Sandıkta ithal ekonomi komiserlerinden derman dilenen aciz zihniyete "Yeter Söz Milletindir" diyerek vereceğiz. Önümüzde tam 104 gün var.

Bizim nazarımızda sokaktaki her vatandaşımız oy verecek veya oy vermeye aday seçmendir. Bizim siyasetimizde siyasi görüşünden dolayı insanımızı hor görmeye asla yer yoktur. Ayrımcılık yapmayız. Başkaları kışkırtsa da biz soğukkanlılığımızı bozamayız.