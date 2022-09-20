CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm ülkeleri Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye çağırıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- BM biyolojik çeşitliği sözleşmesini 16'ncı programına ev sahipliği yapacağız

- Yaşanan pandemi süreci gıda ve sağlık ihtiyaçlarını tehlikeye atmıştır.

- Salgın sürecine hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülkeye destek sağladık.

- Artan enerji, gıda, hammadde fiyatları ile oluşan enflasyon baskısı tüm ekonomileri menfi yönde etkilemektedir.

- Savaşın kazanını olmayacağı düşüncesi ile hareket ettik, diyalog ve diplomasinin anahtar rolüne vurgu yapıyoruz.

- Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik.

- Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya gerçeğinin altını çizerek her zaman vurguladık.

Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul bir diplomatik çözümü beraberce vermemiz gerekiyor.

- (İstanbul Mutabakatı) Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir.

- Son günlerde yeniden alevlenen savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz.

- Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri Türkiye'nin kalıcı barış için çabalarına destek vermeye çağırıyorum.

- (Rusya-Ukrayna savaşı) Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum.

- (Rusya-Ukrayna savaşı) Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor.

- BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yapılandırmamız şarttır.