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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya sesleniyor: Filistin Devleti bir an evvel tanınmalı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Filistin'i tanımayan diğer devletleri, bu kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum.' açıklamasında bulundu.

24 Eylül 2024 Salı 17:44 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

BM Genel Kurulu'na bugün bir kez daha seslenme fırsatı bulmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Dost ve Kardeş Filistin'in temsilcisini hak ettiği yerde görmekten duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Filistin'i tanımayan diğer devletleri de tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin'i tanımaya davet ediyorum.

Birileri rahatsız olsa da bugün burada insanlığın ortak kürsüsünde insanlık adına bazı gerçekleri açık açık konuşmak arzusundayım. Şu an çatısı altında bulunduğumuz BM 2. Dünya Savaşı sonrası kuruldu. BM'nin kuruluşu ile birlikte küresel istikrara ve adalete dair beklentiler yeniden yeşerdi ancak üzülerek görüyoruz ki son yıllarda BM kuruluş misyonunu gerçekleştirmekte yetersiz kalıyor. Dünya 5'den büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere bugünlerde daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.

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