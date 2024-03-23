CANLI Ankara mitingine dev katılım! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu, Ankara'da 31 Mart'ta her şeyi değiştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Büyük Ankara Mitingi"nde halka sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* (Moskova'daki terör saldırısı) Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı, kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını paylaşıyoruz

* Şu anda Ankara mitinginde katılım 200 bin. Bu katılım, Ankara'da 31 Mart'ta her şeyi değiştirecek.

* Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecek

* 31 Mart'ta Ankara ile aramızdaki muhabbetin derinliğine uygun bir sonuçla bunu telafi edeceğiz.

* Biz bu dünya şehri Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. Ankara sanayisiyle, ticaretiyle, insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır.

* İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize yakışır. Keçiören'e de Turgut Altınok damga vurdu.