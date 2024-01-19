CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve DEM ülkenin lehine ne varsa birlikte takoz koyuyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

7 Ocak'ta 26 büyükşehir ve ilimizle birlikte Yalova Belediye Başkan adımızı açıklamıştık, dün de Ankara'da kalan Büyükşehir ve illerimiz adaylarını açıkladık. Böylece 81 ilimizdeki adaylarımızın tamamını belirlemiş olduk.

Yalova'da yeniden aday gösterdiğimiz mevcut belediye başkanımız Mustafa Tutuk'a başarılar diliyorum. Mustafa kardeşimizi en yüksek oyla sandıktan çıkartmadan hiçbirimize durmak, dinlenmek yok.

Yalova 1999 depreminde en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Bu büyük yıkımın ardından Yalova küllerinden yeniden doğarak bir yenilenme yaşadı. İl olmasıyla birlikte yeniden toparlanan Yalova, ülkemizdeki en cazip illerden biri olmayı başardı. Amacımız hükümet ve belediye el ele vererek Yalova'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaktır. 31 Mart akşamı Türkiye Yüzyılı'na girişimizi Yalovalı kardeşlerimizle yaşayacağız.

Mahalli idareler seçimleri bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Ülkemizin çehresini, modernleştirme, kalkınma istikametinde değiştirme hükümet ve belediyelerin birlikte çalışması çarpan etkisi yaratmaktadır.

Bunu diğerlerinin yapması mümkün değil. Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP'de bulunan illerimizde çok daha fazla oy oranıyla hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz.

'CHP GİBİ İSTİSMAR SİYASETİ YAPANLARIN SONU DEM GİBİ BÖLÜCÜ PARTİLERİN ELİNDE OYUNCAK OLMAKTIR'



Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü partilerin elinde oyuncak olmaktır. Bu zihniyet 18 yıl hapse mahkum olmuş bir siyasetçiyi TBMM'ye taşımak için cezaevlerindeki terör örgüt mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar. 3-5 oy fazla oy almak için hoyratça çiğnenmedik ilke bırakmadılar.

Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, bölücü örgütün partisi DEM'e verdiler. Bay Kemal'i yalnızlığa iterek başa Özel'i getirerek bölücü örgütün güdümündeki parti DEM'lemek oldu.

'İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDA NE YAZIK Kİ İSRAİL'İN YANINDA YER ALANLAR BUNLAR'



Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Milletin lehine ne iş varsa CHP ve DEM birlikte iş koyuyor. SİHA'lardan rahatsız olanlar bunlar, bölücü emellere set çeken sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız olanlar bunlar. 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından rahatsız olanlar bunlar.

İsrail-Filistin arasında ne yazık ki İsrail'in yanında yer alanlar bunlar. Hırsızlıkları, yolsuzlukları, Belediyelerde yolsuzlukları ortaya çıkınca gazetecilere saldıran kadınlarımıza küfür edenler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşanlar yine bunlar.