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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzede kardeşlerimizin desteğini asla unutmayacağız

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğini asla unutmayacağız.' dedi.

21 Haziran 2023 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMM 28. yasama döneminin ilk grup toplantısında sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti listelerinden seçilen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Vazifeniz hayırlı olsun, Allah utandırmasın.

14 ve 28 Mayıs seçimlerini, her anı hafızalara kazınan muhteşem bir zaferle tamamlamanın bahtiyarlığı içindeyiz.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnirken kurduğumuz Cumhur İttifakı seçimlerle daha da güçlendi.

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