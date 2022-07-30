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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki toplu açılış töreninde yaptığı açıklamalarda, 'Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz. Sıkıntılarımızı aşacak güçteyiz.' ifadelerini kullandı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:49 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Demokrasi ile kalkınma mücadelemizde hep yanımızda olan Ordu'ya şükranlarımı sunuyorum.

- Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz. Sıkıntılarımızı aşacak güçteyiz.

- Türkiye'yi ayaklarındaki prangalardan kurtardıkça gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş.

- Türkiye hesapları olanların hangi hevesler içinde olduğunu biliyoruz. Çok beklerler her 20 yılda bir geriye götürülen Türkiye yok.

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