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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Yunan uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok

Fethiye'de kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kızılelma'mızın seri üretimine de başladıktan sonra, bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan ne diyor şimdi? Bu çılgın Türkler ne yapıyor. İzmir'den atılacak olan füze bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki: Ey Yunan, bak sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok.' dedi.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 18:11 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Yunan uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fethiye'de kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Türkiye'nin en büyük gücü milletimizin zorluklar karşısında gösterdiği dirayetli duruşu ve mücadele azmidir. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te teröristleri inlerinde bu şekilde yok ettik.

- Dünya krizden krize savruluyor. Küresel siyaset ve ekonomi sistemi temellerinden çatırdıyor. Biz bu dönemde sadece ayakta kalmakla yetinmiyor, daha büyük hedeflere yürüyoruz.

- Asıl hedefimiz bu altyapı üzerinde çok daha büyük hayallerimizi inşa etmektir. Adına Türkiye Yüzyılı vizyonu dediğimiz bu kutlu mücadelede desteği yine sizlerden bekliyoruz.

- Milli meseleler siyaset üstüdür, Akdeniz'de Ege'de kazanım sağladıysak buna istisnasız hep birlikte sahip çıkmalıyız.

- Hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik.

- Türkiye'nin yıldızı her geçen gün parlıyor. Elbette hasımlarımız da boş durmuyor. Yaptığımız anlaşmaları bozmak, kazanımlarımızı elimizden almak için her yolu deniyorlar, birileri de bunların değirmenine su taşıyor.

- Bir masa etrafında toplanıp toplanıp dağılanların kendi hırslarını tatmin etmek, kendi ihtiraslarını dayatmak dışında ülkeye bir hayrı olmadığını sizler gayet iyi biliyorsunuz.

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