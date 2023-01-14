Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Yunan uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fethiye'de kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



- Türkiye'nin en büyük gücü milletimizin zorluklar karşısında gösterdiği dirayetli duruşu ve mücadele azmidir. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te teröristleri inlerinde bu şekilde yok ettik.

- Dünya krizden krize savruluyor. Küresel siyaset ve ekonomi sistemi temellerinden çatırdıyor. Biz bu dönemde sadece ayakta kalmakla yetinmiyor, daha büyük hedeflere yürüyoruz.

- Asıl hedefimiz bu altyapı üzerinde çok daha büyük hayallerimizi inşa etmektir. Adına Türkiye Yüzyılı vizyonu dediğimiz bu kutlu mücadelede desteği yine sizlerden bekliyoruz.

- Milli meseleler siyaset üstüdür, Akdeniz'de Ege'de kazanım sağladıysak buna istisnasız hep birlikte sahip çıkmalıyız.

- Hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik.

- Türkiye'nin yıldızı her geçen gün parlıyor. Elbette hasımlarımız da boş durmuyor. Yaptığımız anlaşmaları bozmak, kazanımlarımızı elimizden almak için her yolu deniyorlar, birileri de bunların değirmenine su taşıyor.

- Bir masa etrafında toplanıp toplanıp dağılanların kendi hırslarını tatmin etmek, kendi ihtiraslarını dayatmak dışında ülkeye bir hayrı olmadığını sizler gayet iyi biliyorsunuz.