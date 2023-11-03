CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilk andan itibaren ilkeli bir tavır sergiledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Sayın devlet başkanları, sayın lider sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kazada hayatını kaybeden kazak kardeşlerime baş sağlığı diliyorum. Can Azerbaycan vatan muharebesinin ardından Karabağ'da 30 yıldır süregelen işgale tamamen son verdi. Bu tarihi başarıdan büyük bir gurur ve sevinç duyuyoruz."

Gazze için ilk andan itibaren ilkeli bir tavır sergiledik. Gazze'de 28 gündür suç işleniyor. Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor, masum çocuklar acımasızca katlediliyor. 7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir. Önceliğimiz insani ateşkesin süratle tesis edilmesidir. Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor. Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik.



(İsrail-Filistin) Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır. Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor."