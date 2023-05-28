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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 85 milyonun tamamı kazanmıştır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde geleneksel balkon konuşmasına vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bugün kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Artık milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir.' ifadelerini kullandı.

28 Mayıs 2023 Pazar 23:58 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde geleneksel balkon konuşmasına vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Şu andaki resmi rakama göre 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum, havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı.

- Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz, yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Sizler yine bu görevi bize verdiniz. Türkiye Yüyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz.

- Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir, kazanan demokrasimizdir.

- Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir, kazanan demokrasimizdir.

- Bugün kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Artık milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir.

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