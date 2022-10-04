Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Gereği neyse yapacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Asırlardır ilimle ve irfanla yolumuzu aydınlatan alimlerimizi hürmetle yad ediyorum. İslam'ın izzetini, her şeyin üzerinde tutan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum.

Zulmetin çöplüğünü temizleyen bu müstesna doğuşun seneyi devriyesine ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyorum.

Muhabbetin ruhunda sevgililer sevgilisi var. İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden katılan Kuran bülbüllerinin her birini şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.

İstiklalimiz de istikbalimiz de sevgisiz, vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır

Zannettiler ki susturacağız, zannettiler ki durduracağız. Ne susturabildiler, ne durdurabildiler. Bu millet ezanına sahip çıktı

Mazlumlara yardımda dünyada 1 numarayız

Bir zamanlar birileri bizim ezanımızı aslından değiştirerek Türkçeleştirerek o şekilde söylemediler mi? Ama daha sonra aslına rücu etti ve bugünkü haliyle nidalar yükselmeye başladı.

Bosnalı, Azerbaycanlı, Afganistanlı kardeşimizin sevinciyle sevinir, kederiyle kederleniriz. Arakanlı, Sudanlı, Yemenli yetimin acısı bizim acımızdır. Filistin çocuğun göz yaşı, Afrikalı anneni feryadı bizi yaralar. Çünkü biz peygamberimizin buyurduğu hakikat gereği

Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür. Bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Dünyadaki tüm mazlumlarla aramızda hiçbir bıçağın kesemeyeceği, hiçbir ateşin yakamayacağı, hiçbir tuzağın yıkamayacağı bir bağ vardır.

Dünyadaki tüm Müslümanlara karşı derin bir muhabbet besler, tüm ezilenlere karşı merhamet duyarız. Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar nerede bir Müslüman varsa gönlümüz ve aklımız oradadır.

'Dünya 5'ten büyüktür' derken de, 'herkes içinde daha adil bir dünya mümkün' derken de inancımızın bize emrettiği bu anlayışımızı ifade ediyoruz.

Merhametini yitirmiş bir çağda, Diyanet'imizle, TİKA'mızla, AFAD'ımızla; düşkünlerin, bir lokma ekmeğe muhtaç fakirlerin yer altı ve yer üstü zenginlikleri emperyalistler tarafından sömürülen mazlum halkların imdadına biz koşuyoruz.

Zahirde ayrı gözükse de FETÖ'nün DAEŞ'tan hiçbir farkı yoktur. Biri diğerinin ruh ikizdir

Toplumun temel yapı taşı olan aile müessesesinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük bir saldırı altında olduğunu görüyoruz. Milletleri millet yapan güçlü ailelerdir.

Ay yıldızlı al bayrağımız dalgalandığı her yerde vatandaşlarımızın yanı sıra orada yaşayanlar için de güveni ve adaleti temsil ediyor. Kardeşlerimiz başta olmak üzere 100 milyonlarca mazlum ve masumun umudu haline gelmenin ağır sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz.