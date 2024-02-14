CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ortak basın toplantısı düzenliyor

(Erzincan'da maden sahasında heyelan) Dün yaşanan toprak kaymasında maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. 9 kardeşimiz için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Uzun bir süredir ardından yeniden Kahire'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

İlişiklilerimiz yeni bir dönüm noktasında olacak

Mısır'la ortak tarihi geçmişimiz var. İlişkileri hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz.