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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı çok mühimdir

Madrid'de İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi temennimizdir.' dedi.

13 Haziran 2024 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* İkili ticaret hacminde 20 milyar dolar hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar avroya ulaşmak.

* İspanya, 2015'ten bu yana ülkemizde konuşlu hava savunma sistemleriyle hem müttefik olarak Türkiye'nin hem de NATO'nun kolektif güvenliğine destek veriyor.

* İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi temennimizdir.

* Filistin konusunda değerli dostum Sanchez ile İspanya halkına gönülden teşekkür ediyorum.

* Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oluşan tablo endişelerimizi artırdı.

* İki ülke (Türkiye-İspanya) olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

* (BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de kalıcı ateşkes kararı) Pazartesi alınan kararın uygulanmasını takip edeceğiz.

* Başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi üyelerinin bu kararın arkasında durup hemen ateşkesi sağlamak için İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır.

* Temennimiz, İsrail'in artık bu saldırılardan vazgeçmesi, bölgeye kalıcı barışı getirecek bir zemine gelmesidir. Gelişmeleri yakından izliyoruz.

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