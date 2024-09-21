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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Lübnan'a saldırılarla savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor

BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Lübnan'a yönelik son günlerde yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı.' dedi.

21 Eylül 2024 Cumartesi 13:16 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* (BM 79. Genel Kurulu) Görüşmelerin ilk gününde, 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim.

* İsrail, Gazze'yi Nazi kampına çevirdi. Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim. İsrail zulmünün sona ermesi kalıcı ateşkesin temini için tüm dünyaya önemli görevler düşüyor.

* İsrail Lübnan'a saldırılarla savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor.

* BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına dikkat çekeceğim.

* İsrail bir kez daha devlet gibi değil terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Dijital saldırıları devreye almış olması bunun açık ifadesidir.

* Netanyahu ve şebekesi radikal siyonist ideolojilerini hayata geçirmek için her türlü provokasyona, her türlü tahrike başvurmaktadır.

* Lübnan'a yönelik son günlerde yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı.

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