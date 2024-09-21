Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* (BM 79. Genel Kurulu) Görüşmelerin ilk gününde, 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim.

* İsrail, Gazze'yi Nazi kampına çevirdi. Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim. İsrail zulmünün sona ermesi kalıcı ateşkesin temini için tüm dünyaya önemli görevler düşüyor.

* İsrail Lübnan'a saldırılarla savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor.

* BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına dikkat çekeceğim.

* İsrail bir kez daha devlet gibi değil terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Dijital saldırıları devreye almış olması bunun açık ifadesidir.

* Netanyahu ve şebekesi radikal siyonist ideolojilerini hayata geçirmek için her türlü provokasyona, her türlü tahrike başvurmaktadır.

* Lübnan'a yönelik son günlerde yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı.