Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Hazırlıklar tamam, Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığından toplanan Kabine Toplantısı 2 buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



(İstanbul Tahıl Anlaşması) İstanbul'da imzalanan anlaşmalar tahıl düğümünü çözdü

Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir

(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır.

Dünyanın yakından izlediği tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.

Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın, tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu, herkes tarafından kabul edilmektedir. Şayet bir gün taraflar yeniden barışa yönelirlerse bunu bizim kolaylaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.



İstanbul'un tarihi ve potansiyeliyle önde gelen ilçelerinden Eyüp Sultan'da açılış törenine katıldık. Aynı gün İstanbul Arkeoloji sergilerinin açılışını da gerçekleştirerek tarih kokan İstanbulumuzu hatırladık.

24 milyar liralık Ankara-Kayseri hızlı tren projesinin temelini attık. 70 bin kişinin katıldığı bu törenlerde alana ulaşana kadar bütün halkımızın ilgisi bizim için teveccühtür.

2 hafta boyunca çok sayıda kabul, toplantı ve görüşmeyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Bu cumartesi de Kocaeli'de halkımızla, kardeşlerimizle toplu açılışlar, bütünleşmeyi yaşayacağız.

Ülke olarak pek çok alanda verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelemizin ekonomideki yol ayrımında hükümet olarak tercihte bulunduk. Tercihimizi istihdamdan yana kullandık. Bu sayede üreterek büyüdük ve ihracatımızı 250 milyar dolar sınıra getirdik. Yine bu sayede dünyada istihdam azalırken biz 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık.

Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11 büyüme ile G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Mesela geçtiğimiz günlerde IMF dünyanın büyüme rakamını aşağı yönlü, ülkemizin büyüme oranını yukarı doğru güncellemiştir. Bu gelişmeler, küresel ticaretin hacmini azaltmış,

işleyişini zorlaştırmıştır. Fiyatı neredeyse 11 kat artan doğalgazda yaptığımız yüzde 80'i geçen sübvanse sayesinde vatandaşlarımızın evlerini ısıtmalarını sağlıyoruz. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız.

Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını, 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor