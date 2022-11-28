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Politika

#CANLI Başkan Erdoğan: Teröre destek verenlerin riyakarlıklarına tahammül etmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, 'İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz.' ifadelerini kullandı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
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Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Rusya ve Ukrayna liderleri ile görüşerek bölgede yaşanan sorunları çözmek için çabalarımızı yürütüyoruz.

- Aradan geçen yıllarda yaşanan her hadise ülkemizde 2015 yılında yapılan G20 Zirvesi'nde ortaya koyduğumuz perspektifin ne kadar isabetli olduğunu tekrar tekrar göstermiştir.

- KKTC'nin anayasal ismiyle, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye kabul edilmesi, Semerkant'taki zirvenin en önemli kazanımı olmuştur.

- Terör saldırılarıyla ilgili verilen mesajı gayet iyi anlıyor cevabını sahada veriyoruz. Terör örgütünü yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

- Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen Düzce merkez ile Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerimizdeki 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.

- Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz.

- İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz.

- Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

- Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın.

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