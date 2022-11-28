CANLI Başkan Erdoğan: Teröre destek verenlerin riyakarlıklarına tahammül etmeyeceğiz

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Rusya ve Ukrayna liderleri ile görüşerek bölgede yaşanan sorunları çözmek için çabalarımızı yürütüyoruz.

- Aradan geçen yıllarda yaşanan her hadise ülkemizde 2015 yılında yapılan G20 Zirvesi'nde ortaya koyduğumuz perspektifin ne kadar isabetli olduğunu tekrar tekrar göstermiştir.

- KKTC'nin anayasal ismiyle, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye kabul edilmesi, Semerkant'taki zirvenin en önemli kazanımı olmuştur.

- Terör saldırılarıyla ilgili verilen mesajı gayet iyi anlıyor cevabını sahada veriyoruz. Terör örgütünü yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

- Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen Düzce merkez ile Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerimizdeki 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.

- Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz.

- İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz.

- Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

- Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın.