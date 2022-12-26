Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Birazdan doğal gazdaki yeni müjdelerimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız.

- Türkiye sadece kendisi için üreten bir ülke olmanın ötesine geçti.

- Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 TL'ye çıkardık. Yani 8507 liralık asgari ücretin 250 lirası işveren tarafından değil devletçe ödenecektir.

- Amacımız, asgari ücretin işverene maliyetini azaltarak yaptığımız yüksek oranlı artışların istihdamda herhangi bir olumsuzluğa yol açmamasıdır.

- Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz.