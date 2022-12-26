Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
- Birazdan doğal gazdaki yeni müjdelerimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız.
- Türkiye sadece kendisi için üreten bir ülke olmanın ötesine geçti.
- Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 TL'ye çıkardık. Yani 8507 liralık asgari ücretin 250 lirası işveren tarafından değil devletçe ödenecektir.
- Amacımız, asgari ücretin işverene maliyetini azaltarak yaptığımız yüksek oranlı artışların istihdamda herhangi bir olumsuzluğa yol açmamasıdır.
- Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz.