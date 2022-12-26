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Politika

#CANLI Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan: Birazdan yeni müjdelerimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 'Birazdan doğal gazdaki yeni müjdelerimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız.' dedi.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 19:28 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Birazdan doğal gazdaki yeni müjdelerimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız.

- Türkiye sadece kendisi için üreten bir ülke olmanın ötesine geçti.

- Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 TL'ye çıkardık. Yani 8507 liralık asgari ücretin 250 lirası işveren tarafından değil devletçe ödenecektir.

- Amacımız, asgari ücretin işverene maliyetini azaltarak yaptığımız yüksek oranlı artışların istihdamda herhangi bir olumsuzluğa yol açmamasıdır.

- Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz.

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