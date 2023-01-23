İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2023 Pazartesi / 2 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8102
  • EURO
    20,4484
  • ALTIN
    1162.59
  • BIST100
    5404.43
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim için 14 Mayıs'ı uygun gördük
Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim için 14 Mayıs'ı uygun gördük

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük.' dedi.

23 Ocak 2023 Pazartesi 18:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

- Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi olan 18 Haziran'ı hem Kurban Bayramı arifesi ve hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk.

- Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023'ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz.

- Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.