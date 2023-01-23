CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim için 14 Mayıs'ı uygun gördük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

- Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi olan 18 Haziran'ı hem Kurban Bayramı arifesi ve hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk.

- Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023'ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz.

- Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız.