CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere ardına kadar açıldığı bu topraklarda Malazgirt Zaferi'nin 953. sene-i devriyesine ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz

* Malazgirt Zaferi, milletimizin binlerce yıldır zulme ve zalime karşı duruşunun destanlarından biridir. Malazgirt, zulme karşı kenetlenmenin zaferidir.

* Malazgirt, bir zaferden öte medeniyet doğuran inşa hareketinin başlangıcıdır.

* İstanbul'un fethine giden sürecin en kritik adımı Malazgirt'te atılmıştır. Malazgirt Zaferi Kudüs'ün fethinin önünü açtı. Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir.

* Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır, Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz.

* Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak görmemiz gerekiyor