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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Malazgirt Zaferi Kudüs'ün fethinin önünü açtı. Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir.' dedi.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 11:33 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere ardına kadar açıldığı bu topraklarda Malazgirt Zaferi'nin 953. sene-i devriyesine ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz

* Malazgirt Zaferi, milletimizin binlerce yıldır zulme ve zalime karşı duruşunun destanlarından biridir. Malazgirt, zulme karşı kenetlenmenin zaferidir.

* Malazgirt, bir zaferden öte medeniyet doğuran inşa hareketinin başlangıcıdır.

* İstanbul'un fethine giden sürecin en kritik adımı Malazgirt'te atılmıştır. Malazgirt Zaferi Kudüs'ün fethinin önünü açtı. Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir.

* Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır, Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz.

* Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak görmemiz gerekiyor

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