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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları, bizim ise milletimiz var

Mersin Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Teröristlere ülkemizi bırakmayacağız. Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları, bizim milletimiz var.' ifadelerini kullandı.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Mitingi'nde vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

- Mersin Anamur'da muz seraları zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz her zaman olduğu gibi onların da yanındadır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir.

- Teröristlere ülkemizi bırakmayacağız. Bay bay Kemal'in PKK'lı dostları bizim milletimiz var.

- Birileri Mersin'in iradesini çantada keklik görüyor. Bu güne kadar Mersin'de tuğla üstüne tuğla koymamış, bir gönüle dokunmamış olanlar Mersinli'yi kurşun asker sanıyor.

- Çöp, çukur, çamur bunların belediyeciliği budur. Bunlar anlamazlar bu işten.

- Cumhur İttifakı'na LGBT sokulamaz. Çünkü bizde aile kurumu kutsaldır. CHP ve masadakilerin bunlara sesi çıkıyor mu çıkmıyor.

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