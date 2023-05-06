CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları, bizim ise milletimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Mitingi'nde vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

- Mersin Anamur'da muz seraları zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz her zaman olduğu gibi onların da yanındadır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir.

- Teröristlere ülkemizi bırakmayacağız. Bay bay Kemal'in PKK'lı dostları bizim milletimiz var.

- Birileri Mersin'in iradesini çantada keklik görüyor. Bu güne kadar Mersin'de tuğla üstüne tuğla koymamış, bir gönüle dokunmamış olanlar Mersinli'yi kurşun asker sanıyor.

- Çöp, çukur, çamur bunların belediyeciliği budur. Bunlar anlamazlar bu işten.

- Cumhur İttifakı'na LGBT sokulamaz. Çünkü bizde aile kurumu kutsaldır. CHP ve masadakilerin bunlara sesi çıkıyor mu çıkmıyor.