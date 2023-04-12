Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletim işi zora sokmadan bitirir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Öncelikle günümüzün en önemli başlığı. Asrın felaketi bizim için bir milat. Bunu da daha önce ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Kararlı adımlar atmamız şart.

İktidara gelmeden önce eğitim ve sağlık başlıklarını art arda koyduk. Şehir hastanelerimizle örnek ülke haline geldik. Daha güçlü adımlar atmamız gerekiyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Dikey mimariye hep karşı çıktım. Hep yatay mimariyi savundum.

Artık vatandaşlarımız da bizim bu tezimi kabullenir duruma geldi. Yapımına başladığımız konut sayısı 100 bine ulaştı. 359 bin konutu 1 yıl içerisinde tamamlayacağız.

Bir kısmı bayrama kadar tamamlayacağız. Devletimiz 50-60 gün içerisinde konutları teslim etme tezini Van, Bingöl, İzmir, Antalya, Elazığ, Muğla ve Karadeniz'de ispat etti. Biz bunu ispat etmiş iktidarız. Söz verdiysek yaparız.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelini devreye aldık. Önümüzdeki çalışmalar için yeni yol haritamız kabul ediyoruz. Üniversitelerle ortak çalışmaya girdik. İlk toplantıyı İstanbul'da, ikinci ve üçüncü toplantıyı Çevre ve Şehircilik Bakanım yaptı. Kolay değil.

Afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Zemin artı 3 bilemedin 4. Bir de kullanılan hafif malzemelerle daha güvenli hale gelecek. 99 öncesi yapılan binaların risk çalışmasına başladık. Sağlıksız yapı stoğu ortadan kaldırılacak. Yeni yerleşim alanları tespit edilecek.

Denetimler sıkılaştırılacak. İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. 39 ilçede tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde harita çıkardık. İstanbul'da 1,2 milyon bina bulunuyor.

İstanbul'da toplam 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 binin acil dönüşmesi gerekiyor.

Vatandaşımın devletine inanması lazım. Muhalefetin kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm programlarına aldanmamaları lazım. Ben Burhaniye'de oturuyorum. O çevrede kentsel dönüşüme başladık.

Davetimize icabet edenler binalarını yıktırdılar. Kiralarını verdik. 'Evlerinizi yaptıktan sonra buralara döneceksiniz' dedik.

Bize güvenenler halinden memnun. 1'e 5, 1'e 10 fiyatları arttı. 1 ay önce benim yolumu kestiler. 'Gelin bizimkilerini de yıkın' dediler. Size dediğimiz zaman yapsaydınız sizin de binalarınız yapılmış olacaktı. Gerekli talimatları yaptık.

Çalışmalar başladı. Bay bay Kemal ne diyordu. Boğaza nazır binalarımızı yıktı. Sorsan, Küplüce, Burhaniye, Ferah neresidir bilmez. Şu an orada herkes halinden binalarından memnun. Binaları gören keşke buradan yer alabilseydim der.

Peyzaj ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bitince muhteşem olacak. Aynı durum Kadıköy ve Üsküdar'ın ortak yerinde oldu. Orada Kadıköy Belediyesiyle uyum sağlanamadı için orası halledilmedi. Sonunda kabul ettiler. Orada da başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üstlendi. Orası da muhteşem olacak.

6'LI MASAYA TEPKİ

Sistem böyle bir şeye gerek duyulursa adım atmaya müsait. Biz kalkıp CHP zihniyetinin yaptığı uygulamayı yapamayız. Hepsine bir tane sana bir tane sana diyor ya. Hepsine bir tane cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdi.

Bizim bol keseden atmak gibi bir anlayışımız yok. Bizim böyle bir sözümüz olmaz. Biz devlet nasıl yönetilir bilen bir hareketiz. Demek ki bir Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bu iş yürütülüyor. Başbakanlığı devir aldığımda 36 bakanlık vardı, 15'e kadar düşürdük.

Cumhurbaşkanlığı dönemimde de 18 bakanla bu işi yürütüyoruz. Orada ulufe dağıtıyorlar. Bir işe yarıyor mu? Hayır. Bir işe yaradığı yok. Bize teklif ediyorlar. Şu bu kurumu bakanlık yapsak diye. O kurum A'den Z'ye işler yürüyor mu? Yürüyor. O zaman neden kalkıp bakanlık haline getireceksin. Mesele koltuk. Koltuk ver ki sana sadık olsun.

Daha da ileri gidiyorlar. Ya cumhurbaşkanımız size bağlasak. Hepsi bana bağlı değil mi? Cumhurbaşkanı olarak yürütüyorum. Bir tarafta israf diyorlar, bir taraftan da israf için yeni yollar arıyorlar. Ama bizim böyle bir derdimiz yok.

O karanlık koalisyonlar dönemini, kirli bakanlık pazarlıklarını yaşatmak istemiyoruz. Güneş Motel yerine yeni yerler tahsis edip pazarlık yaptılar.

İsraf diyorlar. Bizim kitabımızda israf yok. Finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Başarılı örneklerini vermediysek deprem felaketinin altından kalkmazdık. Eğer başarılı şekilde kalkıyorsak finansı başarılı şekilde yönettiğimiz için yapıyoruz.

'O RAKAMLARI YENİDEN YAKALAYACAĞIZ'



Göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'e borcumuz vardı. IMF temsilcileriyle CHP yöneticileri otelde konuştu. 2013 yılında bu borcu sıfırladık ve IMF'yi gönderdik. O masanın etrafında olanlardan bir tanesi benimle Davos'a gelmişti. O zamanki IMF'nin başında olan zatla bir görüşme yaptık. Dedim ki 'memurlarınızı gönderebilirsiniz ama bize yön veremez. Türkiye'yi yöneten benim, siz değilsiniz'. 2013'te bitirip gönderdik.

Ondan sonra CHP kaç kere IMF ile ilişkiler yeniden kurulmalı diye propaganda yaptı. Kurduk mu? Hayır. Asla da tavsiye etmem. O zaman 27.5 milyar Merkez Bankası döviz rezervimiz vardı. Başkanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar yükselttik.

Şu an yeniden 3 haneli rakamlara döndük. O rakamları yeniden yakalayacağız. Merkez Bankamız muhtaç değil. Finansı yönetir durumda. Verim ekonomisinin olduğu bir kabinenin icraatı bunlar.



"MEYDANLARIN DİLİ 'BİZE YÜRÜYÜN' DİYOR"

Bunu takdiri bize ait değil. Takdirini biz yaparsak, ittifak içerisinde yer alanlara müdahil olmuş oluruz. Cumhur İttifakı içerisindeki arkadaşlarımızın kendi takdiridir. Bu konuyla ilgili olarak herkes takdirini kullanmıştır. Millet İttifakı ile benzer yanımız hiç yok. HÜDA Par bizim logomuzla giriyor. Bakanlık pazarlığı yapmıyoruz. Seçimden sonra kabinede yer vermek olabilir. Bunlar parlamentoya da giremeyecekler. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdiği için. Meydanların dilini en iyi bu fakir anlar. Meydanların dili 'Bize yürüyün' diyor. Meydanlarda bunu görüyorum. Bağcılar'da Pendik'te gördüm. Burada bir tecrübe var. Milletimin işi zora sokmadan bitireceğine inanıyorum. Bu kararlığı da gördüm. Milletim işi hiç zora sokmadan bitirecektir. Bayramdan sonra açılışta miting de yapacağız. İlla benim olmam şart değil. Açılışlarla meydana çıktım. Açılışlar dışında da programlar yapacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA HEDİYE TOGG:PARASINI VERİR ALIR

Beyefendiyi Togg'a davet ettik. 'Sanayi Bakanım size fabrikayı gezdirsin' dedim. Ama gelemedi ya. 'Rıfat Bey ile gezersem gelirim' demiş. Fabrikanın yerini bilmiyor. Üretime inanmıyor. Millet sırada, herkes sırada. Mirzeyev rengini bile kendisi seçti. Aliyev kardeşim de Anadolu Kırmızı seçti. Kılıçdaroğlu parasını verir alır. Nasıl olsa parası da var. Biz nasıl ödemeyi yapıp aldıysak o da alsın.

TOGG'A ÖZEL KREDİ

Kamu bankalarımız niye var? Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu fırsat olacaktır. Çağrıda bulunuyorum, gerekirse toplantı yapıp zemini oluşturmaları hususunda adım atmayı düşünüyorum. Konutta imkan hazırladılarsa, Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir. Endişem, Togg'un araç yetiştirme noktasında nasıl olur. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak. Yollarda inşallah Togg'u görmek bize ayrı zevk verecek. Akıllı aracın yanında güçlü motora sahip. Ben daha konuşmadım. Acaba Togg'un zırhlısını da yapabilir misiniz? BMW bu zırhlıyı yaptı. En ileri olan Mercedes. Geliştirme gayreti içerisinde. Maybach bu zırhlı da bile yeni adımlar attı. Togg için de bazı adımların atılmaması mümkün değil. Gürcan Bey'e buradan seslenmiş oluyoruz. Çalışmasını mesai arkadaşlarıyla yapacaktır.

"VATANDAŞLARIMIZ BU SEÇİMİN ÖNEMİNİ KAVRADI"

Parti olarak 21 yılda girdiğimiz 15 seçimin hepsini önemli gördük. Karşımda olan beyefendi hepsinde mağlup oldu. bu yenilgilere rağmen doymadı devam ediyor. Bu yenilgiler bazılarını çizgiye çekmiyor. 14 Mayıs seçimleri, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ulaşmak için önemli. Son 21 yılda elde ettiği kazanımları heba etmek isteyen bir güruh var. Muhalefet. İdeali olmayan bu güruhun tek hayali vizyonumuzu hayata geçirmeye engel olmak. Vatandaşlarımız da bu seçimin önemini kavradı.

'Alacaklarını dahi tahsil edemez' diyor. Bu cümleyi bir cumhurbaşkanı adayı nasıl kullanır. Tabi ki ödemesini yapacaksın. Güvenilir olması için Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Ahmet gittiyse, Mehmet gelmiş. Mehmet kaldığı yerden devam edecek. Devletin devamlılığına leke sürecek olanlara fırsat vermeyeceğinize inanıyorum.

"TERÖRİSTLERİ DIŞARI ÇIKARMAK İÇİN VAATLERDE BULUNUYORLAR"

Terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bırakacaklarmış. Bu ülke hukuk devleti. 'KHK'dan suçları olanlar bırakılacakmış' Hukuk devletinin hukukiliği nerede? Bu demek oluyor ki, her gücü eline alan cezaevlerinin kapılarını açıyorum. Karşımızdaki şahıs kaç kere Meclis kürsüsünden haykırdı. Ben şu an adaylığımı genel af üzerine bina etmedim.

Bay bay Kemal bunun gayreti içerisinde. Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne sebep olan Selo değil mi? Selo'nun kendisi Kürt değil Zaza'dır. Kürt evlatlarımızın ölümü üzerinden kendisine rant devşiriyor. Bay bay Kemal Meral Hanım da diğerleri de bunları dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar.

Daha önce bunların söylediği sözler, şimdi o denli hakaret eden 'milletvekili dahi olamaz' dedikleri kişileri listelerine koydular. Aynı şekilde birkaç kişi için de ifadeleri var. Uygun yerlere yerleştiler. Bunlar bize ihanet ettiyse, ihanet sırası onlarda.

Bizim onlardan beklediğimiz olmadığı gibi gitmek isteyene zorla dur demeyiz. Bunlar dış mihrakların siparişiyle bir araya gelen kuklalar.

"AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar seçim beyannamesi 2023. Şu anda bizim. Çok detay. Bir de bunun özeti var. Bu kimin dersini iyi çalıştığının ifadesidir. Gençler konusunda bizim yola çıkışımızda yaş sınırı 30'du. Sonra bu 18' e kadar indi. Biz ara müdahale yaptık.

25. Bu yetmez dedik. Seçme seçilme olarak 18'e indirelim dedik. Bu konuda ilk neticeyi alan biz olduk. Adaylarımızdan bir veya iki tanesi 18 yaşında. Bir de yüzücümüz var 19 yaşında. Galatasaray Üniversitesi'nde. 30 yaş altı 25 adayımız mevcut.

Projelerimiz hazır. Kamuya işe alımlarda tereddütleri gideriyoruz. İşe alımlarda bu yönetimi zaten uyguluyoruz. Mülakatların sebebi kurumların ihtiyaçlarına erişme kabiliyetidir. Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz. İlk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz.

Yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bunun uygulamasını Norveç yapıyor. Belli bir oranı gençliğe ayırıyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin hibe programıyla yanında olacağız. Gençlerimiz hayal kursunlar. Biz her şart altında gençlerimizin yanındayız, destekçileriyiz.

Karşımdaki Bay bay Kemal'in yeri neresi. Geçmişte yeri SSK'ydı ne hale getirdiğini Savaş Ay hayatta olsa da anlatsa. Felaket olan SSK'yı biz ele aldıktan sonra hastanelerimiz pırıl pırıl oldu. Dünya bu hastanelerimizi gördüğü zaman takdire şayansınız diyor.