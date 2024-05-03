CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

MÜSİAD asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinden sonra da milletimiz için seferber olmuştur.

MÜSİAD gibi sorumluluk duygusuyla hareket eden kuruluşlarımız desteğiyle yaralarımızı süratle sarıyor.

Türkiye, Gazze'ye gönderdiği 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır. İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla ticari olarak biliyorsunuz bazı tedbirler aldık. İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik. Dünden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk.

'BÖLGEMİZDE DÜŞMANLIK VE KAVGA PEŞİNDE DEĞİLİZ'

Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle düşmanlık ve kavga peşinde değiliz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz coğrafyamızda çatışma görmek istemiyoruz. Barış, refah ve istikrar içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla batının bizim üzerine nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda MÜSİAD şahsında tüm Türk iş adamlarına şunu söylüyorum: Dik duracağız ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur.