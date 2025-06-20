CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail uyarısı: Netanyahu'nun oyununa gelinmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İslam İşbirliği Gençlik Forumu sebebiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Her bir misafirimize hoş geldiniz diyorum. İslam aleminin dört bir yanındaki genç kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

İsrail hükümetinin vahşi, acımasız saldırıları karşısında doğduğu toprakları kahramanca savunan Filistin'in yiğit gençlerini buradan yürekten selamlıyorum. Gazze'nin cesur kadınlarını, Gazzeli yetimleri, öksüzleri her türlü zorbalığa rağmen tüm Filistinli kardeşlerimi kemali hürmetle selamlıyor Rabbim her birinin yardımcısı olsun diyorum.

Forum boyunca alınacak kararların İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu uluslararası kuruluşlarla yaptığı işbirlikleriyle önemli bir misyonu yerine getiriyor. Ortak geleceğimiz için koşan koşturan, ümmetin derdiyle dertlenen her bir genç arkadaşıma kalpten teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte güçlü olacağız.

Şunu özellikle vurgulamak isterim; İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Son 2 yıldır yüzümüzü nereye çevirsek dramla, savaşla, insanlık suçlarıyla karşılaşıyoruz.

Siyonist İsrail hükümeti çocukları, kadınları acımasızca katlediyor. Yasa dışı işgal politikasını hiçbir ilke tanımadan günden güne yaygınlaştırıyor. Açlığı bir silah olarak kullanıyor. Yemek kuyruğuna giren insanlar vahşi bir şekilde hedef alınıyor. İbadethaneler, hastaneler bombalanıyor.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI BÜYÜK BİR UTANMAZLIK VE PİŞKİNLİK"

Bugün hastanelerinin zarar görmesinden şikayet eden İsrail, yalnızca Gazze'de sağlık birimlerine 700'den fazla saldırı düzenledi. Hasta taşıyan ambulanslar dahi İsrail saldırısından kurtulamadı. Gazze'nin sağlık altyapısını tamamen çökerten bir zihniyet var. Bugün kalkıp da savaş suçundan bahsetmesi büyük bir utanmazlık ve pişkinliktir.