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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kanı evelallah yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında, 'Şu anda bizim ölenlerimiz Allah yolunda, vatan yolunda şehadete yürümüşlerdir. Bugün 3 şehidimiz var ama onların kanları evelallah yerde kalmayacak' ifadelerini kullandı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 17:55 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Konya aynı zamanda uluslararası spor etkinliklerinde ön plana çıkıyor.

- Konya'da düzenlenen etkinliklerle tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verdik

- Ekim ayı sonunda Konya'da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttığı bu etkinlik son derece başarılı geçti.

- Her ne kadar Erbakan hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Parti'mizle yepyeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk.

- 80 Milyar liralık yatırımı Konya'mıza yaptık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan tarıma, sanayiden gençlik ve spora her alanda şehrimizi tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle tanıştırdık.

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