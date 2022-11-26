CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kanı evelallah yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Konya aynı zamanda uluslararası spor etkinliklerinde ön plana çıkıyor.

- Konya'da düzenlenen etkinliklerle tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verdik

- Ekim ayı sonunda Konya'da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttığı bu etkinlik son derece başarılı geçti.

- Her ne kadar Erbakan hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Parti'mizle yepyeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk.

- 80 Milyar liralık yatırımı Konya'mıza yaptık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan tarıma, sanayiden gençlik ve spora her alanda şehrimizi tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle tanıştırdık.