Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer kendinize ayar vermezseniz, millet size ayar verir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Türk demokrasisinin üzerinden vesayetin gölgesini kaldırmaya dönük her hamlemizde yerel medyamızın desteğini bizzat gördük, tecrübe ettik.

- Lafa gelince özgür basından dem vuran darbecilere alkış tutan kalemşörlerin aksine yerli ve millî medyanın nasıl olması gerektiğini gösterdiniz.

- Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan Anadolu Medyası ne kadar etkin ve yaygın olursa demokrasimiz de o derece güçlü olacaktır.

- Küresel sistemin çarpıklıklarının temsilcisi odaklarla bir olup siyasete ayar veren kalemşorler karşında yerli ve milli basının nasıl olması gerektiğini sizler gösterdiniz.

- O kadar ufkunuz dar, o kadar kısır ki; muhtar bile olamaz dediğiniz kişi "Cumhurbaşkanı" oldu. Önce bu başlıkları atanlar, kendinize ayar verin. Eğer kendinize ayar vermezseniz, millet size ayar verir.

- Terörü övmediği, şiddete teşvik etmediği, dezenformasyon yapmadığı müddetçe herkes istediğini yazmakta, söylemekte, ifade edebilmektedir.

- Türkiye ile ilgili demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü karnesi düzenleyenlerin söz konusu çıkarları olunca nasıl faşizanca davrandıklarını biliyoruz.

- Ülkemizin basın-yayın tarihini bilen ve elini vicdanına koyup objektif bir muhasebe yapan herkes, medyamızın bugün daha bağımsız, daha çoğulcu, daha zengin bir yapıya sahip olduğunu kabul edecektir.

- (Twitter) Ağızlarını her açtıklarında Türkiye'yi sansürcülükle suçlayanlar, sansürün daniskasını yapanlar hakkında tek bir kelime dahi etmiyorlar.