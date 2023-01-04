İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2023 Çarşamba / 12 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7499
  • EURO
    19,9288
  • ALTIN
    1120.19
  • BIST100
    5523.49
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer kendinize ayar vermezseniz, millet size ayar verir
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer kendinize ayar vermezseniz, millet size ayar verir

7. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'O kadar ufkunuz dar, o kadar kısır ki; muhtar bile olamaz dediğiniz kişi 'Cumhurbaşkanı' oldu. Önce bu başlıkları atanlar, kendinize ayar verin. Eğer kendinize ayar vermezseniz, millet size ayar verir.' dedi.

4 Ocak 2023 Çarşamba 19:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer kendinize ayar vermezseniz, millet size ayar verir
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Türk demokrasisinin üzerinden vesayetin gölgesini kaldırmaya dönük her hamlemizde yerel medyamızın desteğini bizzat gördük, tecrübe ettik.

- Lafa gelince özgür basından dem vuran darbecilere alkış tutan kalemşörlerin aksine yerli ve millî medyanın nasıl olması gerektiğini gösterdiniz.

- Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan Anadolu Medyası ne kadar etkin ve yaygın olursa demokrasimiz de o derece güçlü olacaktır.

- Küresel sistemin çarpıklıklarının temsilcisi odaklarla bir olup siyasete ayar veren kalemşorler karşında yerli ve milli basının nasıl olması gerektiğini sizler gösterdiniz.

- O kadar ufkunuz dar, o kadar kısır ki; muhtar bile olamaz dediğiniz kişi "Cumhurbaşkanı" oldu. Önce bu başlıkları atanlar, kendinize ayar verin. Eğer kendinize ayar vermezseniz, millet size ayar verir.

- Terörü övmediği, şiddete teşvik etmediği, dezenformasyon yapmadığı müddetçe herkes istediğini yazmakta, söylemekte, ifade edebilmektedir.

- Türkiye ile ilgili demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü karnesi düzenleyenlerin söz konusu çıkarları olunca nasıl faşizanca davrandıklarını biliyoruz.

- Ülkemizin basın-yayın tarihini bilen ve elini vicdanına koyup objektif bir muhasebe yapan herkes, medyamızın bugün daha bağımsız, daha çoğulcu, daha zengin bir yapıya sahip olduğunu kabul edecektir.

- (Twitter) Ağızlarını her açtıklarında Türkiye'yi sansürcülükle suçlayanlar, sansürün daniskasını yapanlar hakkında tek bir kelime dahi etmiyorlar.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.