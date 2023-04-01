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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki şehirleri ayağa kaldıracağız

Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Amacımız bir yıl içerisinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.' dedi.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

- Elazığ'da bir afet yaşadık mı? Yaşadık. Ardından bu güzel eserleri inşa ettik mi? Ben şimdi sizleri görünce çok mutlu oldum. Rabbime hamdolsun afette geldiğimde burası ne haldeydi, şimdi ne hale geldi.

- Bir yıl içinde 3 bin 750 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek

- TOKİ vasıtasıyla 1,2 milyon kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon insanımızı güvenli evlere taşıdık.

- Şehirlerimizi alt yapısı ve üst yapısıyla modernleştirirken aynı zamanda felaketlere karşı dirençli hale getirdik.

- Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek, deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır. Aynen burada olduğu gibi.

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