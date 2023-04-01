CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki şehirleri ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

- Elazığ'da bir afet yaşadık mı? Yaşadık. Ardından bu güzel eserleri inşa ettik mi? Ben şimdi sizleri görünce çok mutlu oldum. Rabbime hamdolsun afette geldiğimde burası ne haldeydi, şimdi ne hale geldi.

- Bir yıl içinde 3 bin 750 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek

- TOKİ vasıtasıyla 1,2 milyon kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon insanımızı güvenli evlere taşıdık.

- Şehirlerimizi alt yapısı ve üst yapısıyla modernleştirirken aynı zamanda felaketlere karşı dirençli hale getirdik.

- Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek, deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır. Aynen burada olduğu gibi.