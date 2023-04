CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ayet mi hadis mi bilmeden konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ENKAZ KALDIRILDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki enkaz çalışmalarının ortalama yüzde 50'nin üzerinde kaldırıldığını ve zemin etütlerinin yapıldığını söyledi.

"KÖY EVLERİNİN BİR KISMINI BAYRAMA YETİŞTİRME GAYRETİNDEYİZ"

Deprem bölgelerindeki köy evlerinin yapımının Ramazan Bayramı'na yetiştirileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle tabi bu mübarek Ramazan gecesinde sizlerle böyle bir programı üstelik de deprem bölgesine giderek başlatmak hakikaten bizi duygusallıktan öte bir sorumluluk altına da götürüyor. Çok ciddi ölüm vakaları oldu. 50 bine aşkın vefat var. Bunun yanında çok ciddi yaralılarımız var. Öncelikle vefatlara malum bizim dinimizde şehadet var. Şehadet makamında sevgililer sevgilisi Peygamberimizin şefaati var. Bütün bunlarla beraber özellikle attığımız adımlar, verdiğimiz sözler var. Süratle enkazların kaldırılması dedik bunu da büyük oranda başardık, başarıyoruz. Bütün Belediye Başkanlarımız, Valilerimiz kamu kurumlarımız çok yoğun bir çalışma içerisindeler. 7/24 diyebilirim yani böyle bir çalışma. Yüzde 50'nin üzerinde enkazlar kaldırıldı. Bununla birlikte zemin etütleri de bir yandan yapılıyor. Bunun da ötesinde yeni bir adım atıldı. İnşallah bakanımın da verdiği söze dayanarak söylüyorum. Bu köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını Bayrama yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Tabi bu köy evlerinin özelliği tek kat, bunun dışında bazı yerlerde tek katın altında ahırı ki burada sütünü, peynirini yapsın." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN DEPREMZEDELERİMİZE ULAŞTIK"

Deprem bölgesindeki konut ve ilk etapta temin edilen çadırlar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun dışında da bana bir yıl müsaade edin dediğim kalıcı konutlar var. Biz burada çok ilginç bir plan yaptık. Burada ilk etapta neydi adımımız çadırlardı. Çadırlarla işe girdik. AFAD başta olmak üzere bu çadırlarla bütün depremzedelerimize ulaştık. Dedik ki, "Bu yetmez bunun ikinci etabı olmalı." Bu kez de konteyner kentler kurduk bununla da yetinmedik. Prefabrik konutlar yaptık. Gerçekten ben de attıkları adımlar sebebiyle tebrik ediyorum. Oradaki müteahhit firmalar çok güzel prefabrik konutlar yaptı ki adeta yeni şehirler oluşturuldu. Kuaföründen tutun alışveriş yerlerine kadar hepsi var. Orada ferah bir hava oluşturuyorlar. Bu köy evleriyle de diğer adımlar atıldı." dedi.

"İHTİYAÇLARI EKSİKSİZ KARŞILAMAMIZ GEREKİYOR"

NATO'dan ve İsveç'ten gönderilen çadırların Türkiye'de üretileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'nun gönderdiği çadırlar çok çok farklılık arz ediyor. Bunlar hakikaten alışılmış çadırlardan değil. İçindeki bütün klimatik sistemlere varıncaya kadar var. Bunlardan 5 adet bize gönderin dedik. Benzer bir çadır İsveç'te de var onlar da bize gönderdiler. İnşallah seçimden sonra özellikle gerek Kızılay gerek AFAD bu modelleri alıp ülkemizde üretelim istiyorum. Konteynerlerde, prefabriklerde nasıl bunu başardıysak bunu da başarmak istiyorum. İnsanlarımızın temel ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Bunun içinde barınma önemli bir yer temin ediyor, beslenme önemli bir yer teşkil ediyor." diye konuşmasını sürdürdü.

"YÜKSEK KİRALARIN HESABINI SORACAĞIZ"

Yüksek kira oranlarının yargı önünde hesabının sorulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptığımız iftarlarda bakıyorum depremzedelerimizin bazılarının gözleri yaşlı ama bakıyoruz yine "Biz memleketimize gidelim." diyorlar. Bazı şikayetleri de var. Kiralar oralarda çok yüksek olduğundan şikayet ediyorlar. Biz de diyoruz ki bunların üzerine üzerine gideceğiz, yüksek kiraların üzerine de yargıyla gidip hesabını soracağız. Şu an yurtlarda kalanlar çok çok memnunlar. "Devletimiz bizi açıkta bırakmadı." diyorlar." şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN CAN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgelerindeki riskli yapılara girilmemesi konusundaki uyarılarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin evlerinde kalan eşyalarının temin edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız "Bu binaya girilmez." diyor. Ben de vatandaşıma diyorum ki, "Benim Bakanlığım böyle dediyse buralara girmeyin. "Eşyalarımı alacağım" sakın ha! Burası şu anda orta veya az hasarlı... Buraya girilmez. Allah göstermesin girdin, çöktü. Biz bunun hesabını nasıl vereceğiz, veremeyiz. Senin orada 3-5 parça bir şeyin kalmış olabilir, bunları biz size taahhüt ediyoruz. Bizim için önemli olan can. Hangi ile isterseniz o ildeki yurtlarımız sizler için misafirhanedir. Her şey var orada. Bunlar evinde mi kaldı, kalsın. Biz her şeyinizi temin ederiz. Yeter ki bizi düşünce riskine sokmayın."

"SİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Kentsel dönüşümle ilgili vatandaşlara verilen sözleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşümle ilgili de sözümüz var. Sizi tekrar yerlerinize alacağız. Ama bizi ne olur böyle bir riskin içerisine atmayın. Daha önce de anlattım. Özellikle kendi oturduğum bölgede, Üsküdar'da vatandaşlar toplandı. Dedim ki "Benim bir ricam var. Gelin kentsel dönüşümde bize yardımcı olun. Evlerinizi boşaltın, kiraya çıkın. Kiranızı biz ödeyeceğiz. Biz bu binaları bir an önce yıkalım ve yerine çok daha güzelini yapıp sizi bunlara yerleştirelim Kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. Kabul edenlerin binasını yıktık, yenisini yaptık. Hatta Çamlıca Camii'nin hemen alt kesimindeki bölgede başladık.

Geçenlerde önümü kestiler. Dediler ki "Başkanım biz yanlış yaptık evimizin yıkılmasına fırsat vermedik. Ama şimdi gördük ki buralar bambaşka oldu. Fiyatlar 1'e 5 - 10 arttı. Ne olur bizimkileri de yıkın." Dedim ben talimatı vereceğim ama tekrar yanlış yapmayalım. Biz bu işin önüne geçeceğiz ve size her türlü desteği vereceğiz. Söz. Baktım ki vinçler gelmiş, orada da bu işe başlamışlar. Fakat gerçekten Çamlıca'nın altı şu anda yoğun inşaat çalışması halinde. Ama yepyeni, çok farklı bir semt meydana geldi. Bizde devlet- millet kaynaşması olduktan sonra buralar kentsel dönüşümde gerçekten farklı bir dönüşüm yapıyorlar. Hani muhalefet CHP olsun diğer yandaşları olsun onlar da buna rantsal dönüşüm diyorlar. Doğru, biz yapıyoruz benim vatandaşım bundan rant elde edecekse etsin." ifadelerini kullandı.