CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her yatırıma düşmanlık etmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik İçin Hemen Şimdi" Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Gençlerimizin sevgisi, muhabbeti ile bu kalp genç kalıyor. Sizin gibi dava arkadaşları veren rabbime hamdediyorum."

"Türkiye yüzyılını biz başlatıyoruz, onu yükseltecek olan sizlersiniz. Türkiye Yüzyılı'nın sahibi siz gençlersiniz."

"Ne diyor şair "Anlattı erenler bir bahar değil, Aşığın ömründe bin bahar varmış. Hicranla ağaran bu saçlar değil, Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış"

"Kalkınma bayrağının yeni bayrağı sizlersiniz, sizler. Biz bu bayrağı imanıyla, azmiyle, fedakarlığıyla, kanıyla, sabrıyla bu toprakları bize vatan yapan büyüklerimizden aldık."

"Canımızdan öte tuttuğumuz ülkemizi zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki bu gençliğe emanet edeceğimiz için gönlümüz müsterih."

"Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak. Rabbim hepimizden razı olsun. Eski Türkiye'yi görmediğiniz için mukayese yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz."

"CHP gençleri bilmiyor olabilir anlatacaksınız. 1994'te İstanbul'da çöp, çukur, çamur vardı, suyu olmayan bir İstanbul vardı, İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'liydi."

"Kılıçdaroğlu "Parlamentoyu çoluk çocuğa mı teslim edeceksiniz" diyordu. Bay Bay Kemal sen tarih bilmiyorsun, bizim ecdadımız 19 yaşında bir çağı kapattı, bir çağı açtı."

"Eski Türkiye'de bu ülkede otomobil sahibi olmak sınırlı bir kesime sahip ayrıcalıktı."

"Erbakan devrim otomobili yapmıştı biz de devrin otomobilini yaptık."

"Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak, vatandaşlarımızı güvenli, modern, yüksek standartlı yuvalara kavuşturduk."

"1,2 milyonu TOKİ vasıtasıyla, 3,3 milyonu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. Ev sahibi olmak isteyen gençleri hayallerine kavuşturacak olan biziz"

"İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız dönüşüm projeleriyle kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız"

"Gururla saydığımız her savunma sanayi projemiz, gerisindeki tasarım, yazılım, üretim gücüyle gençlerimizin geleceğini inşa eden birer teknoloji lokomotifidir."



"Hayranlık duydukları ülkelerin nasıl kalkındığını bilmeyenler her yatırıma takoz olmaya, her esere düşmanlık etmeye, her hizmeti değersizleştirmeye çalışıyor."

"Bunların derdi gençlerimize ufuk açmak değil tam tersine gençlerimizin ufkunu kapatarak içinde debelendikleri kin ve nefret bataklığının üzerini örtmektir."

"Selo'yu çıkarma sözü veriyor, Apo'yu çıkarma sözü veriyor."

"Milletimizin arasına etnik ve mezhep fitnesi sokamayacaksınız."

"İyi ki Alevi olduğunu söyledin, bizim böyle bir derdimiz yok."

"Bay Bay Kemal'in görünmez ortakları Kandil'in Parlamento'daki uzantılarından oluşuyor. Bu ülke bir terör devleti değildir olmayacaktır. Bu ülke hainlere bırakılamaz."

"Bunu muhataplarınıza anlatmanız lazım, göreve geldiğimizde kişi başına milli gelir neydi? 3 bin 600 dolardı. Şimdi 10 bin 600 doların üstüne çıktıysa bu nerden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok önemli."

"Biz gençlerimizle bir ve beraber olduğumuz müddetçe, bu vatanın tek bir karış toprağına, bu milletin tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz."



"Bu gençlik, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı muştusunu sadece 9'lu koalisyona değil, 7 düvele ilan edecek gençliktir."

"Yüksek Öğretim Kurumu sayımızı 208'e çıkardık, kaçtan? 76'dan. Şimdi 208 üniversitemiz var, üniversitesi olmayan ilimiz var mı?"

Erdoğan: Ziya Paşa'nın bir beyiti var "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri"

"Karadeniz'de bulunan doğalgazın geliriyle Aile ve Gençlik Bankası kuracağız."

"Nefesimizi boş vaatlere değil somut projelere harcıyoruz."

"(Karadeniz) Doğal gazından sağlayacağımız kaynakla, destekleri artıracağız. Faizsiz kredi desteğiyle işini kuran genç girişimcilerin yanında yer alacağız."

"Gençlerimizin dünya ile etkileşimini artıracak, yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısını yükselteceğiz."

"Londra'dan 300 milyar dolar getireceğim diyor, Sen hangi sıfatla gidiyorsun da verecekler."

"Biz gençlerle irtibatımızı öyle mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamayız."