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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Bey'e şahsım ve yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

Katıldığı “Cumhurbaşkanı Özel” yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sinan Bey'le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.' dedi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:15 - Güncelleme:
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Bey'e şahsım ve yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı "Cumhurbaşkanı Özel" yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sinan Bey'le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok ok iyi biliyor. Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da.

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