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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete kentsel dönüşüm tepkisi: CHP her zaman karşımızda durdu

Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kentsel dönüşümle ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekası hep karşımıza dikildi. Doğrudan insan hayatını etkileyen bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Bunun için her yolu denediler.' dedi.

10 Ağustos 2023 Perşembe 14:17 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteynerin kurulumu yapılmıştır. 15 Ağustos'a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız.

- Seçim döneminde de deprem bölgesinden elimizi hiç çekmedik. Sahada yapılan ihtiyaçları, sıkıntıları yakından takip ettik. Toplam deprem bölgesinde 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvadık.

- Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak yapacağız. Böylece her şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız.

- Yerinde dönüşüm projesiyle sadece inşaatlar hızlanmayacak. Aynı zamanda ekonomi canlanacak, mahalle kültürü hayat bulacak ve konutlar daha az maliyetle hayata geçirilecektir. Depremde hasar gören illerimizde hükümet olarak biz yapacağız.

- CHP ve şürekâsının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır.

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