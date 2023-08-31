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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

31 Ağustos 2023 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- 2023 yıl senesini hak ettiği şeklide idrak etmenin gayreti içerisindeyiz.

- Bir kez daha büyük zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarıyla saygıyla anıyorum. Sınırlarımızın içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm güvenlik görevlilerine başarı niyaz ediyorum.

- Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz içinde yeni bir başlangıcı ifade eden cumhuriyetimizi sadece konserlere ve görsel şölenlere boğmak doğru bir yaklaşım değildir.

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