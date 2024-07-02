CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan provokasyonlara sert tepki: Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını biliriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradan ülkemizin dört bir tarafında bizleri takip eden vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Her iki bakanımızın da hizmet bayrağını çok daha ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum.

Mehmet Özhaseki kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri, fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla vatandaşlarımız memleketlerine, tatil bölgelerine gönül huzuruyla seyahat etti. Yollarımızda trafik yoğunluğu yaşandı. Vatanımızın bekası, insanlığımızın güvenliği için kahramanca görev yapan askerlerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

YURT GENELİNDEKİ ORMAN YANGINLARI



Bayram süresince anız ve orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır - Mardin yangınında hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hafta sonu yine orman yangınları yaşandı.

Yaz mevsiminin her geçen yıl daha sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Bölücü örgütün orman yangınlarını terör yöntemi olarak kullandığını biliyoruz. Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık. Bugün bu mücadeleyi 26 uçak 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracıyla sürdürüyoruz.

"ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE İHA KULLANAN 2 ÜLKEDEN BİRİYİZ"



14 Bayraktar TB2 İHA'mızla yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. Yapay zeka tabanlı sistemler başta olmak üzere pek çok teknolojik imkan da gücümüze güç katmaktadır. 25 bin personelimiz ormanları korumak için fedakarca çalışmaktadır. Bütün kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Yaz sıcaklarının artık çok yoğun yaşandığı günlere girdik. Tarım ve Ormancılık konusunda bir hususu ifade etmek isterim. Çiftçilerimizle buluşmamızda Türkiye'nin tarım alanında nereden nereye geldiğini tek tek ortaya koyduk. Seçim meydanlarında bedava traktör vaat edip sonrasında biz onu dikkat çekmek için söyledik diyerek yalan yanlış bilgilerle milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Bunlar seçim meydanlarında dalga konusu yapılacak işler değildir. Tarım ciddi bir uğraştır. ülkemiz açısından çok stratejik sektördür. Çiftçi kardeşlerimizin alın terlerinin hakkını daima vermeye çalıştık.

TARIMDA DESTEK ÖDEMELERİ

56 milyar lira destek ödemesi yaptık. Bu rakama 91.5 milyar liraya çıkacak. Yaş çay alım fiyatının yanında üreticilerimize destek primleri verilmesi uygulamasını ilk kez biz başlattık. Çaykur'un kapasitesini yine biz arttırdık. Buğday fiyatlarında ise dünya piyasasının bir hayli üzerindeyiz. TMO alım fiyatı desteklerle birlikte ton başına 359 dolar olup dünya fiyatlarından 89 dolar yüksektir. Hasat döneminde üreticimizi koruma amacıyla hububat ithalatını 15 Ekim'e kadar durdurduk.

TMO alımla ilgili süreçleri titizlikle yürütüyor. Çiftçimizin ürününü en hızlı şekilde almak ve zamanında ödemesini gerçekleştirmek için gayret gösteriyor. TMO Hububat ödemeleri başladı. Çiftçimizin şikayeti olabilir. Bunları da Cumhurbaşkanı olarak takip ediyorum. Bakanlarımıza gerekli talimatı veriyorum. Son 21 yıldır iyi ve kötü gününde nasıl çiftçimizin yanında olduysak bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanında olacağız.

BATILI GÜÇLERİN DESTEĞİNİ ALAN İSRAİL GÖZÜNÜ KOMŞULARA DİKİYOR

Türkiye, stratejik önemi fevkalade yüksek bir coğrafyada bulunuyor. Böyle bir coğrafi konuma sahip olmak tehditleri de beraberinde getirmektedir. 13.yılını tamamlayan Suriye krizi en fazla bizim bölgemizi etkiledi. Rusya - Ukrayna arasındaki savaşın olumsuz yansımalarına maruz kalan bölgelerin başında biz yer alıyoruz. İsrail'in Gazze'ye saldırmasıyla birlikte Doğu Akdeniz'de ısınan sular bizi, kardeş ülkeleri tedirgin ediyor. Batılı güçlerin desteğini alan İsrail'in gözünü komşularına diktiğini görüyoruz. Lübnan'a yönelik saldırıların, tehdit dilinin artması bizi endişelendirmektedir. Batı dünyası destek verdikçe İslam dünyası sessiz kaldıkça Netanyahu denilen caninin işgal politikasına devam edeceği anlaşılıyor. Türkiye olarak ilk günden beri buna dikkat çekmekteyiz. İsrail zulmünün vahim sonuçları olabileceğini dile getirdik. İsrail'in yayılmacı hedeflerin peşinde koştuğunu her seferinde vurguladık.

Batı destek, İslam alemi de sessiz kaldığı müddetçe Netanyahu katili işgal planına devam edecektir! Şuradan bir kez daha uyarıyı yapmak zorundayım. Karşımızda asgari düzeyde bile devlet adamı vasfını bile taşımayan bir katil var. Netanyahu yönetimindeki İsrail saldırganlığı durdurulmadıkça Türkiye dahil hiçbir ülke kendini emniyette hissedemez. Bu durum Lübnan ve Suriye başta olmak üzere tüm ülkeler için geçerlidir.