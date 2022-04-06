İSTANBUL 16°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2022 Çarşamba / 5 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7438
  • EURO
    16,0906
  • ALTIN
    913.486
  • BIST100
    2316.4
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla geri adım atmadık, atmayacağız!
Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla geri adım atmadık, atmayacağız!

Partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız' dedi.

6 Nisan 2022 Çarşamba 18:28 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 18:38
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktık ve inşallah çok yakında kalan tüm izlerini de sileceğiz

Aldığımız önlemlerle 20 Aralık'tan itibaren, piyasaları yeniden istikrara kavuşturduk. Bu sıkıntının da üstesinden geldik

Ya ekonomimizi faiz-enflasyon sarmalına sokup işsizliği artıracaktık ya da yeni bir paradigmayı uygulamaya koyacaktık. Biz tüm risklere rağmen ikincisini seçtik

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız

Pek çok kalemde küresel fiyat artışlarını, vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar geç ve kademeli yansıtmaya çalıştık ancak Ukrayna-Rusya krizinin ardından yaşanan gelişmeler yeni olumsuzlukları da beraberinde getirdi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.