CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla geri adım atmadık, atmayacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktık ve inşallah çok yakında kalan tüm izlerini de sileceğiz

Aldığımız önlemlerle 20 Aralık'tan itibaren, piyasaları yeniden istikrara kavuşturduk. Bu sıkıntının da üstesinden geldik

Ya ekonomimizi faiz-enflasyon sarmalına sokup işsizliği artıracaktık ya da yeni bir paradigmayı uygulamaya koyacaktık. Biz tüm risklere rağmen ikincisini seçtik

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız

Pek çok kalemde küresel fiyat artışlarını, vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar geç ve kademeli yansıtmaya çalıştık ancak Ukrayna-Rusya krizinin ardından yaşanan gelişmeler yeni olumsuzlukları da beraberinde getirdi