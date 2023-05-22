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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Bey'le aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı

Katıldığı “Cumhurbaşkanı Özel” yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sinan Bey'le aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı. Muhalefet veya muhalif yapılar bu tür şeyler üzerinde hep spekülatif bazı arayışlar içerisine girerler.' dedi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:15 - Güncelleme:
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Bey'le aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı "Cumhurbaşkanı Özel" yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sinan Bey'le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok ok iyi biliyor. Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da.

Sinan Bey'le aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı. Muhalefet veya muhalif yapılar bu tür şeyler üzerinde hep spekülatif bazı arayışlar içerisine girerler.

Bu güç birliğini milletimizin ve ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum. Açık gerçek kendilerinde üzerinde durduğu mülteciler sığınmacılar konusu vesaire bu konuda bizler Suriye'nin Kuzeyi'nde briket evlerden başlamak üzere şuan da 450 bin mülteci tekrar yurtlarına döndüler. Fakat şuan hedefte 1 milyon mültecinin de oralara döneceğine yönelik planımız var. Tabi bu zamanla gerçekleşecek. Kendisinin de ifade ettiği gibi güven ortamı içinde oralara dönüşü sağlama gayreti içerisinde olacağız.

Mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de Anayasa'nı değişmezleri 66 maddesi. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz.

Bir diğer konu Türk Devletleri Teşkilatı, bu konuda da başta İlhan Aliyev kardeşim olmak üzere Türk Devletleriyle burada yaptığımız toplantımız vardı aynı şekilde bunlarda bizim yine Türk dünyası ile olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir.

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