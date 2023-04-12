CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz verdiysek yaparız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Öncelikle günümüzün en önemli başlığı. Asrın felaketi bizim için bir milat. Bunu da daha önce ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Kararlı adımlar atmamız şart.

İktidara gelmeden önce eğitim ve sağlık başlıklarını art arda koyduk. Şehir hastanelerimizle örnek ülke haline geldik. Daha güçlü adımlar atmamız gerekiyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Dikey mimariye hep karşı çıktım. Hep yatay mimariyi savundum.

Artık vatandaşlarımız da bizim bu tezimi kabullenir duruma geldi. Yapımına başladığımız konut sayısı 100 bine ulaştı. 359 bin konutu 1 yıl içerisinde tamamlayacağız.

Bir kısmı bayrama kadar tamamlayacağız. Devletimiz 50-60 gün içerisinde konutları teslim etme tezini Van, Bingöl, İzmir, Antalya, Elazığ, Muğla ve Karadeniz'de ispat etti. Biz bunu ispat etmiş iktidarız. Söz verdiysek yaparız.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelini devreye aldık. Önümüzdeki çalışmalar için yeni yol haritamız kabul ediyoruz. Üniversitelerle ortak çalışmaya girdik. İlk toplantıyı İstanbul'da, ikinci ve üçüncü toplantıyı Çevre ve Şehircilik Bakanım yaptı. Kolay değil.

Afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Zemin artı 3 bilemedin 4. Bir de kullanılan hafif malzemelerle daha güvenli hale gelecek. 99 öncesi yapılan binaların risk çalışmasına başladık. Sağlıksız yapı stoğu ortadan kaldırılacak. Yeni yerleşim alanları tespit edilecek.

Denetimler sıkılaştırılacak. İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. 39 ilçede tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde harita çıkardık. İstanbul'da 1,2 milyon bina bulunuyor.

İstanbul'da toplam 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 binin acil dönüşmesi gerekiyor.

Vatandaşımın devletine inanması lazım. Muhalefetin kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm programlarına aldanmamaları lazım. Ben Burhaniye'de oturuyorum. O çevrede kentsel dönüşüme başladık.

Davetimize icabet edenler binalarını yıktırdılar. Kiralarını verdik. 'Evlerinizi yaptıktan sonra buralara döneceksiniz' dedik.

Bize güvenenler halinden memnun. 1'e 5, 1'e 10 fiyatları arttı. 1 ay önce benim yolumu kestiler. 'Gelin bizimkilerini de yıkın' dediler. Size dediğimiz zaman yapsaydınız sizin de binalarınız yapılmış olacaktı. Gerekli talimatları yaptık.

Çalışmalar başladı. Bay bay Kemal ne diyordu. Boğaza nazır binalarımızı yıktı. Sorsan, Küplüce, Burhaniye, Ferah neresidir bilmez. Şu an orada herkes halinden binalarından memnun. Binaları gören keşke buradan yer alabilseydim der.

Peyzaj ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bitince muhteşem olacak. Aynı durum Kadıköy ve Üsküdar'ın ortak yerinde oldu. Orada Kadıköy Belediyesiyle uyum sağlanamadı için orası halledilmedi. Sonunda kabul ettiler. Orada da başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üstlendi. Orası da muhteşem olacak.

6'LI MASAYA TEPKİ

Sistem böyle bir şeye gerek duyulursa adım atmaya müsait. Biz kalkıp CHP zihniyetinin yaptığı uygulamayı yapamayız. Hepsine bir tane sana bir tane sana diyor ya. Hepsine bir tane cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdi.

Bizim bol keseden atmak gibi bir anlayışımız yok. Bizim böyle bir sözümüz olmaz. Biz devlet nasıl yönetilir bilen bir hareketiz. Demek ki bir Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bu iş yürütülüyor. Başbakanlığı devir aldığımda 36 bakanlık vardı, 15'e kadar düşürdük.

Cumhurbaşkanlığı dönemimde de 18 bakanla bu işi yürütüyoruz. Orada ulufe dağıtıyorlar. Bir işe yarıyor mu? Hayır. Bir işe yaradığı yok. Bize teklif ediyorlar. Şu bu kurumu bakanlık yapsak diye. O kurum A'den Z'ye işler yürüyor mu? Yürüyor. O zaman neden kalkıp bakanlık haline getireceksin. Mesele koltuk. Koltuk ver ki sana sadık olsun.

Daha da ileri gidiyorlar. Ya cumhurbaşkanımız size bağlasak. Hepsi bana bağlı değil mi? Cumhurbaşkanı olarak yürütüyorum. Bir tarafta israf diyorlar, bir taraftan da israf için yeni yollar arıyorlar. Ama bizim böyle bir derdimiz yok.

O karanlık koalisyonlar dönemini, kirli bakanlık pazarlıklarını yaşatmak istemiyoruz. Güneş Motel yerine yeni yerler tahsis edip pazarlık yaptılar.

İsraf diyorlar. Bizim kitabımızda israf yok. Finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Başarılı örneklerini vermediysek deprem felaketinin altından kalkmazdık. Eğer başarılı şekilde kalkıyorsak finansı başarılı şekilde yönettiğimiz için yapıyoruz.

'O RAKAMLARI YENİDEN YAKALAYACAĞIZ'



Göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'e borcumuz vardı. IMF temsilcileriyle CHP yöneticileri otelde konuştu. 2013 yılında bu borcu sıfırladık ve IMF'yi gönderdik. O masanın etrafında olanlardan bir tanesi benimle Davos'a gelmişti. O zamanki IMF'nin başında olan zatla bir görüşme yaptık. Dedim ki 'memurlarınızı gönderebilirsiniz ama bize yön veremez. Türkiye'yi yöneten benim, siz değilsiniz'. 2013'te bitirip gönderdik.

Ondan sonra CHP kaç kere IMF ile ilişkiler yeniden kurulmalı diye propaganda yaptı. Kurduk mu? Hayır. Asla da tavsiye etmem. O zaman 27.5 milyar Merkez Bankası döviz rezervimiz vardı. Başkanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar yükselttik.

Şu an yeniden 3 haneli rakamlara döndük. O rakamları yeniden yakalayacağız. Merkez Bankamız muhtaç değil. Finansı yönetir durumda. Verim ekonomisinin olduğu bir kabinenin icraatı bunlar.

