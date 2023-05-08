Tekirdağ'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: Ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmayalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Mitingi'nde vatandaşlara hitap ediyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Tekirdağ bu seçimlerde sandıkları bir patlatın da Bay Bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin.

- Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor.

- Tekirdağ hep bizim yüzümüzü güldürdü, rabbimde Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün.

- Dün İstanbul'u takip ettiniz mi? 1 milyon 700 bin, dile kolay. İstanbul kükrerse dünya kükrer. Bu batı alışacak, öyle dergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez.

- Kumar masasının halini görüyorsunuz. CHP, Cumhuriyetle hesaplaşma naraları atanlara devleti teslim etmeye çalışıyor. Milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor

- Bunlar da artık 7'si mi, 9'u mu, 11'i mi kaç taneyseler bir araya gelmişler ülkenin ve milletin kaderi üzerine kumar oynuyorlar. Milletim bunlara 14 Mayıs'ta, sandıkta kendi oyununu oynayacak.

- 15 Temmuz gecesi bunlar, beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Kılıçdaroğlu, Bakırköy belediye başkanının evine gidiyor. Kahvesini yudumlayarak bizim ölüm saatimizi bekliyor. Bay Bay Kemal, Allah'ın hükmü gerçekleşmeden hiçbir şeye adım atamazsın.

- Bay Bay Kemal dışındaki adaylara oy vermeyi düşünen kardeşlerime seslenmek istiyorum. Ülkenin kaderini kumar masasına teslim etmek istemediğinizi biliyorum. Gelin, ülkemizi terör örgütlerinin eline bırakmama irademizi beraber ortaya koyalım.

- Akıllarınca meczupların hezeyanları üzerinden, ahlaksız ve alçak iftiralar üzerinden kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar, bu mızrak çuvala sığmaz.