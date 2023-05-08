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Politika

Tekirdağ'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: Ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmayalım

Tekirdağ Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gelin ilk turda açık ara bitirerek ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmama irademizi en güzel şekilde ortaya koyalım.' ifadelerini kullandı.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
Tekirdağ'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: Ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmayalım
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Mitingi'nde vatandaşlara hitap ediyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Tekirdağ bu seçimlerde sandıkları bir patlatın da Bay Bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin.

- Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor.

- Tekirdağ hep bizim yüzümüzü güldürdü, rabbimde Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün.

- Dün İstanbul'u takip ettiniz mi? 1 milyon 700 bin, dile kolay. İstanbul kükrerse dünya kükrer. Bu batı alışacak, öyle dergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez.

- Kumar masasının halini görüyorsunuz. CHP, Cumhuriyetle hesaplaşma naraları atanlara devleti teslim etmeye çalışıyor. Milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor

- Bunlar da artık 7'si mi, 9'u mu, 11'i mi kaç taneyseler bir araya gelmişler ülkenin ve milletin kaderi üzerine kumar oynuyorlar. Milletim bunlara 14 Mayıs'ta, sandıkta kendi oyununu oynayacak.

- 15 Temmuz gecesi bunlar, beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Kılıçdaroğlu, Bakırköy belediye başkanının evine gidiyor. Kahvesini yudumlayarak bizim ölüm saatimizi bekliyor. Bay Bay Kemal, Allah'ın hükmü gerçekleşmeden hiçbir şeye adım atamazsın.

- Bay Bay Kemal dışındaki adaylara oy vermeyi düşünen kardeşlerime seslenmek istiyorum. Ülkenin kaderini kumar masasına teslim etmek istemediğinizi biliyorum. Gelin, ülkemizi terör örgütlerinin eline bırakmama irademizi beraber ortaya koyalım.

- Akıllarınca meczupların hezeyanları üzerinden, ahlaksız ve alçak iftiralar üzerinden kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar, bu mızrak çuvala sığmaz.

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