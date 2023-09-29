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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST İzmir şu ana kadar 330 bin ziyaretçi ağırladı

Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İzmir'de önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e, Cumhuriyet'imizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum' dedi.

29 Eylül 2023 Cuma 14:09 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İzmir'de konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"İzmirli gençlerimizle kucaklaşmaya geldik. Milli teknolojimizin hamlesi, sembolü TEKNOFEST 2023 vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize sevginiz, aşkınız ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline hepiniz hoş geldiniz. Hindistan'dan, Amerika'ya dünyanın dört bir yanından ülkemizi temsil ettikten sonra İzmir'e geldik. İstanbul TEKNOFEST 2 milyon 247 ziyaretçiyle rekor kırdı. Bu sene cumhuriyetimizin 100.yılına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Tarihimizin bu dönüm noktasının anlamına ve önemine uygun bir şekilde kutlamanın gayreti içerisindeyiz.

Geniş alana yayılan çeşitli etkinliklerle Cumhuriyetimizin bir asırlık serencamını gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST de bunlardan birisidir. TEKNOFEST'i tek il yerine 3 ilimizde tertipleyelim dedik. 27 Nisan - 1 Mayıs arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kendi ziyaretçi rekorunu kırmıştır. 2 milyonu aşkın gencimiz, TEKNOFEST'e sahip çıktı. Festivalimiz 30 Ağustos'ta Ankara'nın misafiri oldu. 943 bin ziyaretçiyi ağırladık. İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalimizin Cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum."

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