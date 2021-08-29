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Politika

#CANLI Türkiye için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olduk

Tekirdağ Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur' dedi.

29 Ağustos 2021 Pazar 17:48 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 17:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada bağımsızlığımızın yeni temsilcisi AKINCI'nın vesilesiyle bulunuyoruz.

Ağustos bizim için zaferler ayıdır. Türkiye'nin son 10 yıldır başarı hikayesinin en başında savunma sanayi vardır. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu aracı parasıyla bile satmayan, 'Bugün git yarın gel' diyenler vardı.

Bu başarının arkasında 'Yapamayız, becemeyiz' diyenlere inat 'En iyisini biz yaparız' diyenler var. Bugün AKINCI'yla birlikte Türkiye'de dünyanın en iyi 3 ülkesinden biri olmuştur.

Bu başarının arkasında Bayraktar ailesini şahsım ailem ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Son yüzyılda 2 büyük savaş yaşayan dünyamız çetin çatışmalarla karşı karşıya kaldı. Göç, salgın, açlık, kıtlık gibi felaketler dünyanın gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

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