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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk Silahlı Kuvvetleri kahramanlar ocağıdır. Disiplin, caydırıcılık ve çalışkanlık noktasından tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz.' dedi.

31 Ağustos 2024 Cumartesi 15:55 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Deniz Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açılamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Bugün 410'u Türk ve 17'si misafir olmak üzere toplam 427 aslan parçasını Deniz Harp Okulundan mezun ediyoruz, her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kara-Deniz-Hava Harp Okulunda birincilik kızlarımızın.

Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği yine bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulunda yine birinciliği bir kızımız aldı. Biraz sonra Hava Harp Okulunda mezuniyet töreninde yine birinciliği bir kızımız alacak. Bu herhangi bir tesadüf değil.

* 251 yıldır iftihar vesilemiz olan köklü bir kurumun mensubu olmaktan ne kadar kıvanç duysanız azdır. Sizlerin mücadelesiyle hiçbir güç aziz milletimizi vatanından kopartamayacak.

* Türkiye, mazlum ve mağdurların hamisi kimliğiyle ilelebet payidar olacaktır. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız.

* Herkesin denizi, ufku kadardır. Bizim tüm hedeflerimize çıkıp birileri "hayal" diyebilir. Birlileri Mavi Vatan'ı masal olarak görebilir. Biz bunların hiçbirine kulak asmayacağız, önümüze bakacağız, gözümüzü ufuktan ayırmayacağız.

* Türk Silahlı Kuvvetleri kahramanlar ocağıdır. Disiplin, caydırıcılık ve çalışkanlık noktasından tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz.

* Muadillerine göre üstün vasıflara sahip, 6 modern denizaltımızı Deniz Kuvvetlerimizin saflarına katmış olacağız.

* Hızır Reis Denizaltımızı 2025, Murat Reis Denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 3 denizaltımızı da 2029 yılına kadar tamamlayacağız. Türk donanması çok farklı bir lige yükselecek.

* Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, batıyla köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız.

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