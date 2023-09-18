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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir terör örgütüne nefes aldırmıyoruz

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hiçbir terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Yurt içinde ve dışında, terör örgütlerine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizin altını çiziyoruz.' dedi.

18 Eylül 2023 Pazartesi 03:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir terör örgütüne nefes aldırmıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Amerika'nın farklı yerlerinden gelerek gönül birlikteliğimizi güçlü şekilde gösteren Türk-Amerikan toplumunun siz değerli mensuplarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne teşekkürlerimi iletiyorum. 14-28 Mayıs seçimlerindeki destekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Seçimlerle milletimiz hem iradesine hem de geleceğine sahip çıktı.

Kimi zaman saatler süren yolculuklar yaparak, kimi zaman yağmurun, güneşin altında bekleyerek, iradelerine sahip çıkmak için pek çok fedakarlığı göğüsleyen vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Oylarını alamadığımız vatandaşlarımızın da gönüllerini kazanmak için çalışılmaya devam edeceğiz.

Aramıza hiç kimsenin, hiçbir çıkar hesabının girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bir birimize kenetleneceğiz.

Aziz kardeşlerim bu seneki toplantımızı ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı depremlerin acısını yüreğimizde hissederek yapıyoruz.

Amerika'da ikamet eden bazı kardeşlerimizin de yakınlarını bu depremde yitirdiğini biliyorum. Allahtan rahmet sizlere de baş sağlığı diliyorum.

11 ilimizdeki 14 milyon insanımız bu depremlerden doğrudan etkilendi. Devletimizin tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ederek en kısa sürede yaralarımızı sarmaya başladık.

Şimdiye kadar 200 bin deprem konutunun inşaat süreci başlamış oldu. Amacımız ilk bir sen içerisinde 319 bin konutun inşasını bitirip deprem zede kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturmaktır. Toplamda ise 650 bin konut inşa edeceğiz.

Dost kara günde belli olur sözündeki hikmeti bu süreçte bir kez daha gördük, görüyoruz. Dünyanın hemen her ülkesinden insanlar bizim için harekete geçti.

Maddi ve manevi destekleriyle milletimizin yanında oldu. Amerika'da kalpleri Türkiye için çarpan kardeşlerimizin desteğini yanımızda hissettik. Afet bölgesine ulaştırdığınız yardımlar yaralarımızın sarılmasına faydalı oldu.

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