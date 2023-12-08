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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye elini taşın altına koymaya hazırdır

İstanbul'da 'Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler' temasıyla gerçekleştirilen “TRT World Forum 2023” programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye, daha fazla kan akmaması, yıkım yaşanmaması, gözyaşı dökülmemesi için elini taşın altına koymaya hazırdır.' dedi.

8 Aralık 2023 Cuma 15:03 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla gerçekleştirilen "TRT World Forum 2023" programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

"Kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu yıl 7.'si düzenlenen TRT World Forum'da sizlerle bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Medeniyetlerin, kültürlerin ve insanların buluşma noktası güzel İstanbulumuzda sizleri ağırlamanın memnuniyeti içerisindeyiz.

Forum'un içeriğini zenginleştiren tüm misafirlerime teşekkür ediyorum. Gazze'de devam eden katliam başta olmakta küresel ölçekte sancılı bir süreçten geçiyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Ateşi büyümeden söndürmek yerine körükleyenlerin, tüm dünyaya nasıl bir kötülük yaptığı net bir şekilde görülüyor. Uluslararası kuruluşların sorun çözme kabiliyetlerinin olmadığını bir kez daha görüyoruz. Temennimiz, adeta bizim kendimizi paralayarak dile getirdiğimiz şeylerin dikkat edilmesidir.

Adil bir barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günler yaşıyoruz. Geçen her anın bedelini malesef masumlar ödüyor. Buna dur demenin vakti gelmiştir."

Basın, bilhassa da kalemini Batı'ya kiralamayan basın demokrasiler için yeri doldurulamaz bir gerçektir. 4. kuvvet olarak basının sayılması boşuna değildir.

Türk demokrasisi ne zaman riske girse, devreye giren postallı medya mensuplarını unutmayacağız. Muhtar bile olamaz manşetinden, 411 el kaosa kalktı operasyonuna kadar nice medya operasyonuna boyun eğmedik. Yıldırma girişimlerine karşı asla geri adım atmadık. Bugüne kadar manşetlerle çarpışa çarpışa geldik.

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