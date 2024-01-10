CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ihaneti yarına bırakır ama yanına bırakmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Milli İstihbarat Teşkilatı değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. 4 yıl önce kale yerleşkesi açılışında bir araya gelmiştik. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

MİT 97. yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. canı gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Görevleri sırasında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. 81 vilayetle dünyanın dört bir ucunda görev yapan güzide teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. 2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz. Sizlerle hep yakın mesai içinde olduk. Kritik günler yaşadık, nice badireleri aştık, zorlukların üstesinden geldik. Bu süreçlerde MİT mensuplarının sadece gayretlerine, vatanperverliklerine değil, vazife şuurlarına ve analiz kabiliyetlerine de şahitlik ettim. Devleti için hiç düşünmeden canını verecek kardeşlerimizle omuz omuza çalıştık. Gizli kahramanların nasıl özveri ile çalıştıklarını iyi biliyorum. Kimi zaman ailesinden, kimi zaman sağlığından feragat ederek çalışan MİT mensuplarını tebrik ediyorum. Rabbim hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin.

Krizlerin kahir ekseriyeti ülkemizin çevresinde vuku buluyor. Hem ülkemizi büyütmek hem devletimizin güvenliğini sağlama gayretindeyiz. Gelinen aşamada şu gerçeği herkes kabulleniyor; Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu olarak gücünü günden güne pekiştiriyor. Bunu Avrupa'dan Asya'ya pek çok muhatabımız bunu dile getiriyor. Küresel siyasette artan varlığımızla ilgili bazen hasetlikten kaynaklanan haber ve makale yayımlanıyor. Birilerinin iddiasının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, ülkemiz asıl eksenini buldu. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. Eskiden olduğu gibi başkası ne der diye hareket etmiyoruz. Politikalarımızı Türkiye eksenli belirliyoruz. Kimin ne dediğine bakmadan bunu yapma peşindeyiz. Ülkemizin çıkarlarını gerek diplomasi gerek askeri olarak savunuyoruz. Harekatlarımız bunun örneğidir. Azerbaycanlı kardeşlerimizle Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulması bunlardan biridir. Ege'den Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e kadar mavi vatanı korumak için ortaya koyduğumuz irade bunlardan biridir. Ülkemizin elde ettiği kazanımlar tesadüf olmadı. Başta MİT olmak üzere ordumuzun ve hariciyemizin alın ve yürek teri vardır. Tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum."