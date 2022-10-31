CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ortak geleceğimizin vizyonudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye Yüzyılı'nı tüm dost ve kardeşlerimizle ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz Artık ortak hayalleri paylaşıyoruz

Dünyanın artık sadece siyasi ve ekonomik olarak değil; aynı zamanda doğrudan insanın varoluş gayesi ile ilgili de arayışlar içerisinde olduğu bir dönemde 'Türkiye Yüzyılı', deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır

Kadim ve ortak medeniyetimizi, günümüz dünyasından ayıran, hissetme ve duyma farklılığıdır

İnsana hizmet etmesi gereken araçların insanı kendisine hizmet ettirmeye başlaması kabul edilir bir durum değildir

Türkiye Yüzyılımızın en iddialı alanlarından birisini sağlık olarak belirledik

Dünyanın gelişmiş diye tarif edilen ülkelerinde sağlık sistemi yüksek geliri olanlara hizmet vermek üzere kuruludur

Türkiye olarak küresel salgınla imtihanımızı hem vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetleriyle hem de 161 ülkeye gönderdiğimiz tıbbi destekle anlımızın akıyla verdik

Dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülkeden biri olduk

Vatandaşlarımızın tükettiği her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz

Şehir hastanelerimizin hizmet kalitesini akademik yapı ile yükseltmek için adımlar atıyoruz

Amacımız ülkemizi sağlık hizmetlerinde zirveye çıkarmak

Gıda krizine çözüm için hayata geçirdiğimiz tahıl koridoru ile önemli adımlar attık

İstanbul'da kurulmasını temin ettiğimiz ortak mekanizmayla Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık